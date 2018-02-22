Все могут «короли»: Forbes определил, кто больше всего обогатился на госзаказах

Журнал Forbes обнародовал обновленную «двадцатку» «Королей госзаказа», отметив, что с каждым годом составлять рейтинг все сложнее, что связано с разрешением правительства Дмитрия Медведева не называть госкомпаниям своих подрядчиков.

Издание констатирует, что реальные получатели госзаказов уже скрываются, а крупные подряды нередко попадают неизвестным компаниям, которые не могут их выполнить, а реальные «короли» в итоге остаются в тени.

Тем не менее, согласно расчетам Forbes, по итогам 2017 года первое место в рейтинге заняли Алексей Крапивин – сын покойного Андрея Крапивина, экс-советника руководителя РЖД Владимира Якунина, а также Валерий Маркелов и Борис Ушерович, которые некогда были партнерами Крапивина-старшего.

Сообщается, что им принадлежит группа компаний «1520» по проектированию и строительству железных дорог. Они выиграли господряды на 218 млрд рублей.

На втором месте – Дмитрий Пумпянский, основа состояния которого – «Трубная металлургическая компания» и группа «Синара». Компании выиграли подряды у «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд рублей.

Третью позицию занимает Аркадий Ротенберг, которого называют другом действующего президента РФ Владимира Путина, с господрядами «Газпрома» на 88,1 млрд рублей, которые были получены через «Стройгазмонтаж».

«СГМ по-прежнему крупный подрядчик «Газпрома» и в 2017 году получил около сотни заказов», – отмечает издание.

Совладельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров заняли четвертую строчку в рейтинге с заказами «Роснефти» и «Газпрома» на 63,9 млрд рублей на поставку труб.

Пятая позиция у контролирующих ЗАО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова с суммой господрядов 63,5 млрд рублей по дорожному строительству, в том числе со стороны подразделений Росавтодора.

В рейтинг «королей заказа» в порядке убывания также попали Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, владеющие 67% в «Трансмашхолдинг», одном из крупнейших производителей подвижного состава для рельсового транспорта, с суммой господрядов – 52,7 млрд рублей (заказчик – РЖД); Александр Карманов со 100% в Трубной грузовой компании (сумма господрядов – 44,4 млрд рублей, заказчик – «Транснефть», «Газпром»); Виктор Харитонин и Егор Кульков, владеющие 100% в «Фармстандарте» (сумма господрядов – 42,7 млрд рублей, заказчик – учреждения здравоохранения); Андрей Бурцев, Михаил Семенов и топ-менеджеры, имеющие 45% в «Ингеоком» (сумма господрядов – 39,8 млрд рублей, заказчик – Мосинжпроект); Игорь Ротенберг с долями 78,71% в «Газпром бурение» и 100% в ТЭК «Мосэнерго» (сумма господрядов – 39,4, заказчик – «Газпром», «Роснефть»).

Москва, Ольга Ветрова

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