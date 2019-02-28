Россиян предупредили о скачке цен на молоко, хлеб и гречку

Цены на молоко, хлеб и гречку в России в 2019 году могут вырасти выше инфляции, следует из данных исследования компании «ФинЭкспертиза». Напомним, что в текущем году инфляция в РФ, согласно заявлениям представителей правительства, ожидается на уровне 5%.

Аналитики компании объясняют подорожание «молочки» ростом стоимости кормов на 36% в прошлом году и цен на энергоносители (например, на дизельное топливо) на 30%. Это, по их мнению, приведет к тому, что производители попытаются компенсировать убытки. Кроме того, указывают эксперты, в стоимость литра молока заложена прибыль в 3,4%, тогда как средний показатель в пищевой промышленности доходит до 8%. Данный фактор, полагают они, также повлияет на цены на молочную продукцию, сообщает «Российская газета».

На стоимости гречки может сказаться снижение ее цены в 2017 году из-за рекордного уражая. В связи с этим в прошлом году производители сократили ее посевы, в результате чего валовый сбор упал на 40%, отмечается в исследовании. Кроме того, выросли цены на удобрения, средства защиты растений, что также может отразиться на цене гречки.

Аналитики ожидают рост цен и на хлебобулочные изделия, в производстве которых используются подорожавшие пшеница и рожь. Пшеница за прошлый год взлетела в цене на 54%, а рожь – на 30%. Кроме того, растут расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли. При этом доля прибыли в розничной цене у производителей белого хлеба из муки 1-2-го сортов одна из самых низких в пищевой отрасли – около 3,5%. Таким образом, полагают эксперты, желание производителей увеличить прибыль может привести к росту цен на хлеб.

В Федеральной антимонопольной службе пояснили, в каких случаях будут вмешиваться в ситуацию с ростом стоимости продуктов. ФАС контролирует рынок, «в части обоснованности устанавливаемых хозяйствующим субъектом цен на товары, в случае, если данный хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение, а также в части обоснованности ценообразования на товары в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений», пояснила глава управления контроля АПК ФАС РФ Анна Мирочиненко.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цыганов оправдал рост цен на продовольствие в России, объяснив, почему в стране должны дорожать продукты. По словам чиновника, увеличение цен необходимо для получения производителями «адекватной прибыли», которую они будут инвестировать в развитие производства. Чиновник при этом согласился, что для потребителей подорожание продуктов – это плохо. Однако россияне, по его словам, должны понимать, что при низких ценах развитие производства в стране невозможно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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