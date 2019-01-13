Производители и поставщики предупредили о росте цен на продукты

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» спрогнозировали повышение стоимости продуктов в первом квартале наступившего года на 4-12%. В первую очередь на ценах скажется увеличившаяся ставка НДС, а также рост стоимости кредитов для бизнеса, катализатором выступит дорожающий бензин.

С первого января 2019 года основная ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18% до 20%. Как сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, повышение отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. По словам эксперта, рост ставки налога на два процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%, передает РИА «Новости».

«Поставщики вынуждены идти к партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости», – пояснил Востриков.

Собеседник агентства подчеркнул, что на себестоимость товаров влияет не только рост ставки налога. Немаловажный фактор – увеличение стоимости денег по коммерческим кредитам, причиной которому стало решение Центробанка о повышении ключевой ставки, принятое в конце 2018 года.

«Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты», – напомнил эксперт.

Россияне ощутят изменения стоимости продуктов уже в первом квартале 2019 года. Так как ритейлеры не сразу пересматривают отпускные цены, а согласования с поставщиками занимают не меньше месяца, то изменение цен на полках потребители увидят в феврале-марте, прогнозируют в «Руспродсоюзе».

«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», – заключил Востриков.

Напомним, по итогам 2018 года инфляция в России превысила прогнозы ЦБ и правительства и составила 4,3%. Власти ожидают, что в начале 2019 года инфляция разгонится еще быстрее и достигнет 5,5-6%. Пик роста цен, по оценкам Минэкономразвития, наступит в марте.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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