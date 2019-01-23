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Среда, 23 января 2019, 16:35 мск

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Бюджет Екатеринбурга за бензин для «своих» готов платить 50 рублей за литр. АЗС не соглашаются

Инспекция охраны окружающей среды Екатеринбурга через госзакупки пытается найти поставщика бензина. За АИ-95 обещают платить более 50 рублей за литр – это гораздо выше, чем сейчас на заправках. Однако АЗС не торопятся заключать трехмесячный контракт по этой стоимости.

На сайте госзакупок сегодня была опубликована документация к аукциону МБУ «Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга» – учреждение ищет АЗС, где по заправочным картам будет заливать АИ-95. Требуется 2900 литров, максимальная стоимость контракта, который оплатит бюджет Екатеринбурга, – 147 552 рублей. То есть за один литр инспекторы готовы платить по 50,88 рублей. Это гораздо больше, чем сейчас стоит бензин на заправках. По данным свердловских антимонопольщиков, 7-13 января АИ-95 стоил 44,23 руб. за литр. На АЗС сейчас можно найти ценники выше на 20-40 копеек, но даже до отметки в 45 рублей бензин еще не дорос.

В контракте обосновывается, почему бюджет готов платить на 15 % дороже, чем в рознице. Для расчетов брали данные трех поставщиков – два из них указали привычные автомобилистам цены, третий выставил бензин по 63,80. Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» ответственная за закупку Александра Юсупова, такую цену указал «Урал-ойл». Однако на сайте этих заправщиков стоимость 95-го – всего 44 рубля.

По словам Юсуповой, в МБУ понимают, что стоимость завышена, но для них это хоть какая-то возможность купить бензин. «Мы уже в третий раз выставляемся. АЗС просто не хотят участвовать. Не хотят на такой большой срок продавать, бензин нужен на квартал», – рассказала ответственная за закупку. Согласно документации, бензин должен быть поставлен до 15 апреля. Это действительно не первая попытка купить бензин по 50,88 от этого учреждения – предыдущие аукционы на госзакупках не состоялись из-за отсутствия желающих.

Как ранее писал «Новый День», цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета 2018 года, когда топливо подорожало до 40 рублей за литр, а позже его цена превысила 43 рубля, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов. Бензин начал дорожать с первых дней этого года, однако эксперты прогнозируют сильный рост цен весной.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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