Рост НДС, мусорная реформа, изменения в ОСАГО и другие несчастья: прогноз для реалистов на 2019 год

Наступил 2019 год. Президент Владимир Путин, подводя итоги прошлого года, рассказал о сокращающейся безработице, росте реальных доходов и пенсии, профицитном бюджете и увеличивающейся продолжительности жизни. Такие заявления могли бы натолкнуть на мысли о светлом будущем и радости в 2019 году. На деле нас ждут несколько реформ, из-за которых деньги из кошелька будут утекать стремительнее. РИА «Новый День» публикует обзор главных событий будущего года, которые скажутся на благополучии всех.

НДС и налоговый маневр

Повышение НДС до 20% отразится на ценах однозначно. Законопроект принимали в то же время, что и пенсионную реформу, но «пенсионные» страсти затмили рост налога – возможно, на то и был расчет. Для тех, кто не очень хорошо разбирается в налогах: НДС уплачивается со всех товаров и услуг. Посмотрите чек из магазина и увидите, сколько за свои покупки вы отдали государству. Он заложен буквально во все, в том числе в стоимость бензина (а она, в свою очередь, влияет на цену всех товаров). Основной удар придется на те группы, в стоимости которых к высокой доле расходов на транспорт добавится рост НДС. В частности, речь идет об одежде, обуви, бытовой технике и электронике. Подорожают и продукты, для которых сохранится льготный НДС – однако из-за роста затрат на транспортировку ЦБ РФ прогнозирует инфляцию на уровне 5-5,5%.

Но поменяется не только НДС – с 2019 года начинается налоговый маневр в нефтяной отрасли. Если кратко – постепенно будет снижаться экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты (до нуля к 2024 году) при одновременном росте налога на добычу полезных ископаемых. Благодаря этому экспорт нефти станет более выгодным – с чем нельзя не поздравить экспортеров. И в то же время вырастет цена на нефть на внутреннем рынке. А это уже «поздравление» для всех – стоимость топлива должна пойти вверх. Государство целесообразность маневра объясняет необходимостью наладить дополнительные поступления в бюджет. Чтобы не допустить резкого скачка цен, правительство предусмотрело отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов.

Бензин: акцизы и «заморозка»

К сожалению, повышение НДС и налоговый маневр не единственные причины, по которым в цене вырастет бензин. С 1 января повышаются акцизы на бензин с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну дизельного топлива. Это фактически восстановление акцизов, которые были снижены с 1 июня, чтобы остановить рост цен на топливо, плюс традиционное ежегодное повышение. Хотя президент заверил, что правительство договорилось с основными нефтеперерабатывающими заводами о заморозке цен до марта 2019 года. Чем эта договоренность обернется, станет ясно уже скоро. Зато уже известно, что произошло с ценами на бензин после их «заморозки» летом этого года – они продолжили расти.

ОСАГО: новая система оценки водителя

В 2019 году наконец должна начаться реформа ОСАГО – водителей будут оценивать по 50 критериям. Она будет проходить поэтапно, для начала тарифный коридор расширят на 20% вверх и вниз, предполагается, что для аккуратных водителей стоимость автогражданки снизится, а лихачи будут платить значительно больше. Причем начаться реформа должна была еще в 2018 году, этого не произошло, перенесли на 2019-й, но до сих пор так и не ясно, когда начнут применять новые тарифы.

Заместитель председателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин оценил рост средней стоимости тарифа в 1,5%. Автомобилисты, привыкшие, что любое изменение в ОСАГО больно бьет по кошельку, настроены пессимистично.

Недвижимость: счета-эскроу и «налог на дачников»

Не обойдется в этом году и без роста цен на недвижимость. Вступит в силу закон, изменяющий привлечение средств в строительство жилой недвижимости. С 1 июня все проекты долевого строительства должны будут перейти на расчеты по эскроу-счетам. Это такой финансовый инструмент, при котором защищаются права и покупателя, и продавца. Теперь стать обманутым дольщиком будет практически невозможно: средства покупателя будут перечисляться на специальный счет в банке, застройщик не получит деньги, пока не достроит объект. Однако эксперты прогнозируют, что себестоимость строительства увеличится на 20%, что отразится на рыночной цене. Есть опасения, что переход на эскроу-счета не выдержат малые компании, тенденция к укрупнению бизнеса может сказаться на ценах. А кроме того, за последние месяцы Центробанк дважды повышал ключевую ставку, ипотечные ставки в свою очередь тоже растут.

Изменения ждут дачников. Новый закон обязывает платить взносы не только членов товариществ, но и тех владельцев участков, которые в эти объединения решили не вступать, однако их земля находится в границах СНТ и ОНТ. «Теперь не будет споров о том, кто должен платить и за что. Платить взносы будут все», – комментировала агентству юрист Союза садоводов России Динара Хакимова.

Мусорная реформа и ЖКХ

Еще одно изменение законодательства, которое коснется всех. С 1 января все полномочия по сбору, вывозу и утилизации накапливаемых в муниципалитетах области коммунальных отходов перешли к региональным операторам. Тарифы в регионах разные, в зависимости от того, что насчитал регоператор. К примеру, в Свердловской области максимальный тариф установлен для жителей северной части. Однако дороже всех реформа обойдется екатеринбуржцам, поскольку считается, что жители областного центра потребляют и мусорят больше в силу более высокого благосостояния. Жители квартир в уральской столице будут отдавать по 148,62 рубля с человека в месяц, частных домов ‒ 182,11 рубля с человека. Для жителей остальных населенных пунктов, попавших в Восточную зону, расклад будет другим ‒ 117,92 рубля для квартир и 132,57 для частного сектора. По расчетам РИА «Новый День», платить придется в целом больше: для семьи из четырех человек мусор станет дороже в 11,5 раза.

Услуги ЖКХ также подорожают – причем дважды. С 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с июля – еще на 2,4%.

Мобильная связь

Поднять цены обещают и операторы связи. Абоненты некоторых провайдеров еще в уходящем году получили СМС, в которых сообщалось о росте тарифов из-за НДС. Правда, это вызвало возмущение Федеральной антимонопольной службы. Однако есть более веская причина – «закон Яровой». В конце декабря был опубликован приказ, разъясняющий, как должна храниться информация. Операторы связи предупредили, что будут нести расходы на оборудование, что скажется на стоимости услуг для потребителей.

Локальные повышения цен

В наступившем году кошелек будет опустошаться быстрее не только из-за изменений в законодательстве на федеральном уровне. В каждом регионе заготовлены свои «подарки». В Свердловской области с нового года подорожает проезд в электричках. В большинстве муниципалитетов вырастет стоимость детских садов – региональное правительство обновило максимальную плату, которую могут брать с родителей за присмотр за ребенком. Не исключено, что вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга – власти намерены заняться транспортной реформой и уже анонсировали необходимость роста цен за проезд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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