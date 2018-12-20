Путин подвел итоги года: рост экономики, зарплат и продолжительности жизни

В России по итогам 2018 года ожидается рост основных экономических показателей, успокоил россиян президент РФ Владимир Путин, традиционно начиная большую ежегодную пресс-конференцию кратким докладом об основных достижениях страны. Отвечая на вопросы журналистов, он также отметил, что в целом удовлетворен работой правительства РФ Дмитрия Медведева, и резко ответил на критику кабинета министров со стороны главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Мы с вами начинаем традиционную предновогоднюю встречу, назовем ее пресс-конференций, – начал президент. – Я займу несколько секунд, чтобы сказать об итогах этого года». По его словам, согласно последним данным, ВВП за 10 месяцев этого года вырос на 1,7%, по прогнозу Минэкономразвития по итогам года эта цифра составит 1,8%.

«Промышленное производство росло более быстрыми темпами, если в прошлом году рост составил 2,1%, за январь – октябрь этого года 2,9%, по итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее, 3,2%», – сообщил президент.

Инвестиции в основной капитал за три квартала этого года составили 4,1 %, а грузооборот и объемы розничной торговли – на 2,6 %, это глава государства назвал положительным фактором.

Кроме того, после длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все же положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения – он составит по последним данным 0,5%. «Надеюсь, эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы, за первые 10 месяцев года это 7, 4%, а по итогам года ожидается 6,9% – около 7%», – заверил президент. Инфляция за последнюю неделю выросла на 0,5%, по итогам года она составит 4,1% – 4,2%.

Отрадным фактом Путин назвал сокращение безработицы – в прошлом году она побила исторический минимум, составив 5,2%, в этом году будет 4,8%. Растет и профицит торгового баланса – в прошлом году он составил примерно 115 млрд долларов, за три квартала этого года было 157 млрд долларов, по итогам года ожидается 190 млрд долларов. «Укрепляются наши финансы, растут золотовалютные резервы, на 7% с лишним, вначале года были 432 млрд, сейчас почти 464», – сказал президент, отметив, что впервые за последние годы в России будет профицитный бюджет – в районе 2,1% ВВП. ФНБ вырос примерно на 22%.

«У нас среднегодовой размер страховой пенсии в 2017 году составил 13 677 рублей, по концу этого года будет 14 163 рубля. И продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась – в 2017 году она была 72,7 года, в 2018 будет 72,9 года», – заявил Путин.

Отвечая на критику нынешнего главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о недостаточном росте отечественной экономики, Путин отметил, что, когда рост экономики 1% в год был определенный период времени, Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства». «Поэтому нечего на зеркало пенять, коль рожа кривая – у нас так в народе говорят. Это первое. Второе – так механически считать нельзя», – сказал президент РФ и выразил надежду, что планы кабинета министров о росте экономики будут выполнены.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства также отметил, что в целом удовлетворен работой правительства Дмитрия Медведева. «В целом да», – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что в июне Росстат в очередной раз неожиданно пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах, после чего некоторые показатели выросли сразу в три раза. Сами статистики заявляют, что данные актуализировались из-за информации, предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы.

Тогда Росстат сообщил, что промпроизводство в мае 2018 года увеличилось сразу на 3,7%. При этом данные роста промышленности в 2017 году были пересмотрены с 1% до 2,1%, в первом квартале 2018 года – с 1,9% до 2,8%, а в апреле – с 1,3% до 3,9%.

По оценке экспертов, такие пересмотры лишают всякого смысла прогнозы и оценки отдельных отраслей экономики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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