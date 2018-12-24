В кабмине предупредили о сложном начале 2019 года для экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что начало 2019 года будет самым сложным периодом для российской экономики. Такое прогноз министр сделал в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Орешкина, на экономическую ситуацию в стране повлияет «целый комплекс факторов»: сложная глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию из-за замедления глобальной экономики.

Глава МЭР также напомнил о росте ставки НДС с 18% до 20% с нового года, который «отъест часть, в том числе потребительского спроса».

Орешкин добавил, что экономический рост и кредитование будет сдерживать политика Центробанка по уменьшению «возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем».

Министр указал, что в стране начали снижаться темпы роста корпоративного кредитования, и это отразится на экономической динамике в начале наступающего года.

Между тем, Орешкин уверяет, что вторая половина 2019 года будет «более позитивной». Глава МЭР добавил, что рост ВВП России в будущем году ожидается на уровне 1,3%.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в России по итогам 2018 года ожидается рост основных экономических показателей. По словам главы государства, ВВП за 10 месяцев этого года вырос на 1,7%, по прогнозу Минэкономразвития по итогам года эта цифра составит 1,8%. Рост промышленного производства по итогам года прогнозируется на уровне 3%, добавил Путин. По его словам, рост реальных располагаемых доходов населения составит 0,5%, а инфляция по итогам года она составит 4,1-4,2%.

Ранее ведущие экономисты на круглом столе в Москве высказали мнение, что 2019 год для России будет более тяжелым, чем уходящий 2018-й, а для решения проблемы стагнации экономики руководству страны нужно решить политическую проблему с санкциями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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