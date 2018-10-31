Правительство переоценило рост экономики России: в реальности – всё выглядит хуже

Минэкономразвития РФ переоценило увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) России в третьем квартале этого года и излишне оптимистично смотрят на прогноз экономического роста на следующий год. По оценке экспертов Института «Центр Развития» НИУ ВШЭ, рост ВВП в третьем квартале 2018 года составил 1,2%, а не 1,3%, как полагает Минэкономразвития. Оценки Банка России находятся на уровне 1,3-1,7%.

Как пояснили экономисты, в августе-сентябре значимое влияние на экономику страны оказала отрицательная динамика сельского хозяйства, а также неопределенность, связанная с анонсированными и частично введенными санкциями со стороны США, усилился и отток капитала с развивающихся рынков. Ослабление рубля и ухудшение внешних условий повлияли на политику Банка России, с 17 сентября повысившего ключевую ставку с 7,25 до 7,5%.

Общий экономический рост за 2018 год специалисты института оценивают в 1,7% – при том, что прогнозы Банка России и Минэкономразвития составляют 1,5-2,0% и 1,8% соответственно.

В целом, учитывая прогнозы крупных международных организаций и рейтинговых агентств, экономический рост в 2018 году ожидается на уровне 1,7-1,8%. Эксперты отмечают, что потери в темпах роста связаны в основном с повышением НДС и рисками усиления санкций.

Кроме того, как отмечается в обзоре «Центра развития», официальные и экспертные прогнозы на 2019 год предполагают прекращение экономического роста и снижение нефтяных цен, что может негативно отразится на ситуации в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.10.18

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