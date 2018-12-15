Экономические перспективы России: 2019 год будет еще тяжелее

Предстоящий 2019 год для России будет более тяжелым, чем уходящий 2018-й, а для решения проблемы стагнации экономики руководству страны стоило бы наконец решить политическую проблему с санкциями. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало накануне на экспертном круглом столе в Москве с участием ведущих экономистов.

Сегодняшнюю ситуацию в российской экономике можно расценить как не очень плохую только с точки зрения того, что может быть и хуже, полагает доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «2019 год будет хуже, чем 2018-й – но лучше, чем 2020-й», – считает он.

Уходящий год был не кризисным, однако это не повод для радости. «Не кризис – и слава Богу. Но уж кому-кому, а нам с нынешним состоянием и уровнем так подходить нельзя», – полагает он.

Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг, в свою очередь, отметил, что год назад правительство РФ уже пребывало в легкой панике, и взяло курс на накопления резервов. «Правильно это или неправильно – это субъективное понимание. Наверное, у них есть своя правда в этом, – считает он. – Ситуация геополитическая очень тяжелая, инвестиционный климат очень нехороший. Они об этом не говорят, но это так. В стране нет аппетита к риску, это беспрецедентно – бывает экономический кризис, потом подъем, но есть какой-то драйв. А сейчас этого нет ни у малого, ни у среднего, ни у среднего, ни у большого бизнеса, – отметил он. – Я считаю, что решения [в экономической сфере] были приняты неправильные. Сегодня есть понимание у «правящего дома», что такая экономика не может развиваться быстро. Это абсолютно пораженческая установка. Если вы к этой мантре склоняетесь, то вы обречены на длительную стагнацию. Они сами привели экономику к такому состоянию, а сегодня встал вопрос: как ее ускорить?»

Развитию российской экономики, безусловно, мешают экономические санкции, отметили эксперты. «Это один из мощных внешних негативных факторов, ухудшающий положение. Но это не значит, что невозможно принимать другие решения – это должно стимулировать к принятию более ответственных, выверенных решений, – уверен Игорь Николаев. – А впечатление складывается такое, что во многом эти санкции – спасительные для властей. На них всегда можно что-то списать, всегда можно сказать – «ну, а что вы хотите, у нас же санкции». Слушайте, у вас темпы экономического роста до санкций стали снижаться. Можно приводить данные по 2013-2014 году, когда экономика уже ушла в ноль, а санкций еще не было».

Чтобы вывести экономику из стагнации, сегодня стоило бы предпринимать совсем не такие шаги, на которые пошли российские власти, подчеркнули экономисты. В частности, увеличение налогового бремени на бизнес и население – ошибочный шаг, который только ухудшит положение.

«К сожалению, быстрых рецептов для экономики сейчас нет. Ситуация запущена, – считает Игорь Николаев. – В экономике есть накопленные годами структурные перекосы, которые быстро не исправляются. Надо было не повышать налоговую нагрузку, а снижать. В такой период всегда снижают налоговую нагрузку, у нас и в собственной экономической истории был недавний хороший пример – в 2009 году снизили же ставку налога на прибыль с 24 до 20%? Другие страны в кризис снижают налоги. А мы повышаем НДС. Это в ситуации стагнации или кризиса категорически противопоказано».

Кроме того, не стоило принимать такие решения, как повышение пенсионного возраста и введение налога на самозанятых – это недальновидные попытки получить сиюминутный доход для бюджета – без мысли о завтрашнем дне. «Дайте им пока спокойно жить в такой период, со временем кто-то из них станет малым бизнесом и будет развиваться дальше, тогда вы в виде налогов с них возьмете гораздо больше», – пояснил Николаев.

При этом самым важным шагом эксперт считает решение проблемы санкций. «Надо понимать, что чисто экономически эту проблему – а санкции мощный негативный фактор – мы не решим, – признал он. – И политики здесь должны задуматься. Я понимаю, что из экономических чиновников никто не говорит об этом. Политики заварили эту кашу, а теперь – дайте нам, экономисты, что-нибудь такое, чтобы мы вошли в пятерку крупнейший экономик мира, и чтобы темпы роста превышали мировые. Но так не получится».

Директор Института стратегического анализа ФБК обратил внимание, что эксперты проводили исследования существующих примеров экономического рывка в разных странах мира. «Ключевой фактор во всех странах, развитых и развивающихся, которые демонстрировали экономический рывок – это мощный приток иностранных инвестиций. И не только иностранные инвестиции, но и отечественные будут идти нормально, и не только на те проекты, которые государство укажет, – отметил он. – Снижать налоги, снижать общую налоговую нагрузку, не принимать решений типа повышения пенсионного возраста и решать проблему санкций. Это по минимуму то, что [сейчас в России] необходимо делать».

«К сожалению, у нас на вопрос «что делать?» приходится отвечать, что не надо делать. Вот хотя бы это не делайте, уже будет гораздо лучше», – констатировал он.

Ситуация с санкциями только ухудшается, признал научный руководитель института экономики РАН. «Я думаю, что мания накопления, философия кубышки, в значительной мере связана именно с этим, – отметил Руслан Гринберг. – И последний инцидент, Керческий, разрушил наши последние надежды на раскол Запада. Он вроде как уже наметился, но теперь ситуация только ухудшается».

Выходом из экономического тупика в данном случае могут стать масштабные государственные инвестиции, которые дадут работу бизнесу, полагает он. «Какие могут быть против этого возражения? Например, «ну какое у нас государство, разворуют все к чертовой матери», – сказал он. – И это даже первое лицо говорит. Есть два средства бороться с этой напастью: сталинские репрессии – где наряду с невиновными все-таки и виновные попадаются, либо демократический контроль. Слава богу, у нас нет сталинских репрессий, но к несчастью, нет и демократического контроля и сменяемости власти. Понятно, что это реально так. Но, тем не менее, это выход – государство инициирует проекты и делает их вкусными для потенциальных частных инвесторов».

Гринберг согласился с тем, что в условиях стагнации в мировом опыте всегда снижались налоги, а не росли, как в России. «Но у нас другая проблема – что производить. Ниши все заполнены, все, даже самые простые вещи у нас – импорт. У нас нет сбыта ни вовне, ни у себя. И все надежды на малый и средний бизнес не обоснованы не только потому, что бизнес давят налоги», – полагает он.

При этом сама экономическая модель в России рассчитана не на рост, а на торможение, считает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. В России бизнес давит избыточное налоговое и административное бремя, отсутствие налоговых стимулов для развития предприятий – а точки роста возникают в основном там, где вступают бюджетные деньги, обратил внимание эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.12.18

Нападение на полицейского в Москве: сотрудника МВД пытались убить ножом в сердце. / Жителям Москвы угрожает «химический СПИД». / Отставка Медведева или роспуск Госдумы: Россию ожидают серьезные изменения уже до нового года. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»