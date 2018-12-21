Ухудшение экономики, рост безработицы и неравенства: россияне рассказали, чего ждут от нового года

Среди россиян усилились пессимистические настроения по отношению к экономической ситуации в РФ и к развитию страны в целом. За последний год значительно увеличилось число граждан, которые не верят в улучшение жизни в стране в ближайшем будущем, ждут усиления социального неравенства, безработицы и повышения уровня коррупции, свидетельствуют данные декабрьского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, за год количество россиян, ожидающих ухудшения ситуации в экономике страны в новом году, выросло втрое – с 11% до 31%. Тех, кто верит в улучшение экономической ситуации, стало меньше почти вдвое: если в декабре прошлого года позитивно были настроены 29% граждан, то сейчас их число сократилось до 17%. При этом с 45% до 38% снизилось число россиян, которые не ждут никаких изменений

Опрос также показал, что больше трети граждан считают, что в 2019 году вырастет уровень безработицы. Таких сейчас насчитывается 36%, тогда как год назад усиление безработицы ожидали 29% респондентов. 37% граждан полагают, что число безработных в стране останется на текущем уровне. Только 11% россиян думают, что безработица в стране сократится. В прошлом декабре такую позицию разделяли 15% опрошенных.

За год выросло число россиян, ожидающих снижения качества жизни в стране в ближайшем году. Если в декабре 2017-го лишь 17% граждан не верили в улучшение жизни, то сейчас таких уже 30%. Число россиян с противоположным мнением сейчас насчитывается 15%, год назад их было 20%. При этом 42% граждан полагают, что в этой сфере ничего не изменится.

Кроме того, социологи выяснили, что почти половина россиян (46%) ждет усиления социального неравенства в стране в 2019 году, в прошлом декабре таких было 38%. Только 5% надеются на сокращение разницы в доходах между бедными и богатыми, 39% считают, что ситуация не изменится.

Что касается коррупции, 34% россиян полагают, что ее уровень в новом году вырастет. Год назад так считали 25% респондентов. 44% граждан не ожидают каких-либо изменений, лишь 9% верят в снижение коррупции в стране.

Мнения россиян о том, каким будет наступающий год для России, разделились почти поровну. 27% граждан верят, что новый год будет лучше, чем уходящий. С прошлого декабря число оптимистов стало меньше на 11%. Пессимистическим ожиданиям подвержены 25% россиян, тогда как год назад таких было 11%. Не ждут ни улучшений, ни ухудшений 26% участников опроса.

На вопрос, что россияне ждут лично для себя от нового года, 14% граждан ответили, что наступающий 2019-й для них будет хуже, чем уходящий. Число пессимистов за год прибавилось на 8%. При этом 42% участников опроса ответили, что верят в том, что новый год будет лучше 2018-го. Оптимистов стало меньше на 4%. 26% считают, что новый год будет таким же, как уходящий.

Всероссийский опрос «ФОМнибус» проводился 15-16 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пункта, 53 субъектах РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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