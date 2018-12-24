Порадовались и поплакали: россияне назвали два важнейших события года

Социологи «Левада-центра» выяснили, какие события уходящего года стали для жителей России важнейшими.

Согласно полученным данным, перечень самых важных событий возглавило открытие Крымского моста. Так ответили 47% респондентов. На второй позиции – пенсионная реформа, в рамках которой пенсионный возраст для мужчин подняли до 65 лет и для женщин до 60 лет. Этот вариант выбрали 46% участников опроса, передает РБК. На третьем месте – президентские выборы (37%).

Топ-5 в списке событий замыкают Чемпионат мира по футболу в России (36%) и страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унесший жизни 60 человек, – 34%.

Почти треть россиян (28%) отметили бойню в Керченском политехническом колледже, 25% – инцидент в Керченском проливе и введение военного положения на Украине, 22% – военные действия в Сирии.

В десятку ключевых событий также вошли Зимняя Олимпиада в Корее, выступление российских спортсменов под нейтральным флагом (20%), продолжение военного конфликта в Донбассе, гибель главы ДНР Александра Захарченко (19%).

Протесты из-за президентских выборов и пенсионной реформы заняли 11 место (16%).

Наименьший интерес у жителей России вызвали отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании (7%), блокировка Telegram (6%), Brexit (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%), митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней конфликты в Кабардино-Балкарии (4%), «бархатная революция» в Армении (3%), голодовка Олега Сенцова (3%), суд над Кириллом Серебренниковым (2%).

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать из предложенных вариантов событий 2018 года или назвать свой.

Россиянам также было предложено оценить уходящий год для России. 45% респондентов ответили, что 2018-й стал сложнее, чем прошлый год. Еще 44% признались, что 2018 год был таким же, как предыдущий. Лишь 11% граждан сочли уходящий год легче 2017-го.

Опрос проводился 13-19 декабря среди 1,6 тыс. человек в 136 населенных пунктах, 52 регионах РФ методом личного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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