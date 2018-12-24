Генпрокуратура отчиталась о росте коррупции и взяточничества в РФ

В России выросло число коррупционных преступлений. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По его данным, за 11 месяцев текущего года число преступлений коррупционного характера увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как отметил Куренной в комментарии на видеоканале «Эфир» 24 декабря, всего за этот период зарегистрировано около 29 тысяч таких преступлений.

Представитель Генпрокуратуры также сообщил, что число выявленных случаев дачи взятки (ст. 291 УК РФ) выросло на 11% и составило 2408 с начала года. Количество случаев получения мзды (ст. 290 УК РФ) также увеличилось более чем на 10% – с 3094 до 3315.

Ранее главное надзорное ведомство страны сообщило, что средний размер взятки, которую получали или давали россияне, в 2018 году составил 609 тысяч рублей. В общей сложности жители РФ дали взяток на 1,8 млрд рублей.

В большинстве случаев взятки давались деньгами, однако достаточно часто вознаграждение поступало в виде стройматериалов, автомобилей, смартфонов, скидок и карт постоянных клиентов ресторанов.

Согласно данным недавнего опроса «Левада-центра», за последний год значительно увеличилось число россиян, которые ждут роста коррупции в стране. 34% граждан полагают, что уровень коррупции в новом году вырастет. Год назад так считали 25% респондентов. 44% граждан не ожидают каких-либо изменений, лишь 9% верят в снижение уровня мздоимства в стране.

Примечательно, что, по данным Генпрокуратуры, в 2017 году было выявлено 29634 преступления коррупционной направленности, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Число преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), в РФ снизилось с 5344 до 3188 (на 40,3%).

В июле прошлого года генпрокурор РФ Юрий Чайка отметил, что снижение числа выявляемых коррупционных преступлений вызывает беспокойство прокуратуры. «Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников», – указал генпрокурор и велел «перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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