Уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать

Масштабы коррупции в России недооценены. Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев. По его словам, высокая коррумпированность связана с низким качеством государственных институтов.

«Россия гораздо более коррумпирована, чем можно было ожидать, учитывая ее уровень развития и тем более уровень образования», – отметил Гуриев в интервью газете «Ведомости».

Экономист подчеркнул, что Россия отстает от государств с сопоставимым уровнем дохода по ключевым параметрам, которые оценивает ЕБРР. Речь идет о таких критериях как эффективность правительства, качество госрегулирования, верховенство права и контроль над коррупцией.

«В первые годы правления Владимира Путина были улучшения, но в последнее время Россия остается страной с низким качеством государственных институтов и высоким уровнем коррупции. Это иллюстрируется притоком и оттоком инвестиций. Инвесторы голосуют ногами; считают, что в России есть серьезные проблемы с инвестиционным климатом», – говорит Гуриев.

Качество государственного управления, по мнению эксперта, также ухудшилось за последние 15 лет. Российским властям необходимо уделять больше внимания защите права собственности, усилению независимости судов и интеграции в глобальную экономику. Все это, по его словам, может привести к тому, что российская экономика станет более рыночной.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что за 11 месяцев 2018 года число выявленных случаев дачи взятки (ст. 291 УК РФ) выросло на 11% и составило 2408 с начала года. Количество случаев получения мзды (ст. 290 УК РФ) также увеличилось более чем на 10% – с 3094 до 3315. Средний размер взятки, которую получали или давали россияне, по данным ведомства, составил 609 тысяч рублей. В общей сложности жители РФ дали взяток на 1,8 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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