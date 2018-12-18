Средняя взятка в России в 2018 году превысила 600 тысяч рублей

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что средний размер взятки, которую получали или давали граждане страны, в 2018 году составил 609 тысяч рублей. В общей сложности россияне дали взяток на 1,8 млрд рублей.

По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 года выросло на 3%. В обшей сложности зафиксировано 10,1 тысячи случаев. На 9% больше задокументировано фактов получения взяток, на 2,2% – дачи взяток, на 16% – случаев посредничества. В то же время число мелких взяток снизилось на 2,2%.

В большинстве случаев взятки давались деньгами, добавил Куренной, но достаточно часто вознаграждение поступало в виде стройматериалов, автомобилей, смартфонов, скидок и карт постоянных клиентов ресторанов.

Число подозреваемых в получении взяток превысило 1 тысячу человек, среди них 300 сотрудников органов внутренних дел, 76 работников ФСИН, 41 из ФССП, 48 из Минобороны, 77 – сотрудники органов местного самоуправления, 39 – органов исполнительной власти.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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