Аналитики РАН раскрыли причины роста безработицы в РФ в 2019 году

Доля безработных в России в 2019 году может вырасти до 3,8 млн человек с 3,6 млн в прошлом году. Таким образом, прирост безработицы составит 0,2% в годовом выражении – с 4,7% до 4,9%. Об этом говорится в макропрогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Авторы исследования связывают этот тренд с замедлением экономического роста в стране и снижением потребности в кадрах. Кроме того, указывают аналитики, росту безработицы будут способствовать повышение пенсионного возраста и автоматизация производства, пишут «Известия».

Один из составителей прогноза замдиректора ИНП РАН Александр Широв пояснил, что формально трудоспособного населения в результате повышения возраста выхода на пенсию станет больше, тогда как спрос на кадры снизится. В связи с этим рост числа безработных опередит сокращение численности занятых (200 тысяч против 100).

Согласно расчетам экспертов ИНП РАН, темп прироста ВВП снизится в 2019 году до 1,2% по сравнению с прогнозируемым в этом году показателем в 1,8%. Об этом, поясняют они, свидетельствует низкая инвестиционная активность в 2018 году. Так, публичные компании в прошлом году направили 60% прибыли на дивиденды и лишь 40% – на инвестиции, что примерно вдвое ниже среднего за последние 10 лет показателя, отметил Широв. Кроме того, компании мало инвестировали в модернизацию, указывается в исследовании. Исходя из того, что компании не планируют расширяться, спрос на кадры как минимум не будет возрастать. С учетом роста производительности труда потребность в сотрудниках, скорее всего, будет падать, заключил Широв.

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец согласилась с прогнозом о росте уровня безработицы. Эксперт считает, что помимо снижения темпов экономического роста этому будет способствовать автоматизация и цифровизация производств.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, в свою очередь, заявил, что еще одним фактором, давлеющим на рынок труда, будет низкая адаптируемость возрастных работников к технологическим переменам на производстве. Так, многие сотрудники, которые останутся без работы, не смогут снова трудоустроиться, поскольку их компетенции окажутся устаревшими для требований работодателей.

Как сообщили в Минтруде РФ, ведомство готово к возможному росту числа безработных. В этом году субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам выросли до 53,4 млрд рублей, отметили в министерстве.

Ранее, в конце декабря по СМИ разошлась информация о том, что Минтруд прогнозирует в 2019 году массовые сокращения работников на 46 тыс. предприятиях, а наибольший риск увольнения в финансовой и банковской сферах – 30,5 тыс. Отмечалось, что в транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тысяч сотрудников. Однако Министерство труда опровергло эти сведения. «В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается», – заверили в пресс-службе ведомства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не ежегодной большой пресс-конференции заявил о снижении уровня безработицы в 2018 году с 5,2% до 4,8%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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