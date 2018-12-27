Минтруд назвал профессии в зоне риска сокращения

В Министерстве труда РФ подготовили прогноз грядущих увольнений, согласно которому, в наступающем 2019-м году особенно высокий риск попасть под сокращение у специалистов финансовой сферы и транспортников, пишут «Известия». Аналитическая записка Минтруда поступила в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В документе, который был составлен на основе опроса 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек, содержится прогноз по увольнениям с 12 декабря по 16 марта. «Больше всего людей под риском увольнения – 30,5 тысяч человек – в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тысяч сотрудников», – говорится в записке.

На третьем месте по риску остаться без работы оказались сотрудники предприятий сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где уволить могут 16,6 тысяч человек. Также риски сокращений высоки в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования, производства стройматериалов и автомобилестроения.

С учетом всех других отраслей, в этот период работы могут лишиться до 230 тысяч сотрудников, пришли к выводу эксперты. Ранее исследование показало, что четверть российских работодателей намерена уволить сотрудников в 2019 году. В этом году Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38%, до 1,1 млн человек. По мнению чиновников, многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также эффект окажет повышение пенсионного возраста.

Москва, Иван Гридин

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