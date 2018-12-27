Минтруд заявил о недостоверности прогноза о массовых увольнениях

Министерство труда опровергло данные о прогнозе массовых увольнений в наступающем году. «Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается», – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее одно из федеральных изданий сообщило, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс. сокращений с 12 декабря по 12 марта. По данным ведомства, «в конце ноября 2018 года в органах службы занятости состояло на учете в качестве безработных 661 тыс. человек, что на 9,7 % меньше по сравнению с ноябрем 2017 года».

Ранее по СМИ разошлась информация о том, что Минтруд прогнозирует массовые сокращения работников на 46 тыс. предприятий, а наибольший риск увольнения в финансовой и банковской сферах – 30,5 тыс. В транспортной сфере потерять работу якобы могут 27,7 тыс. сотрудников, в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек, утверждала одна из газет.

Также отмечалось, что риски увольнений высоки в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.18

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