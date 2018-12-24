Минкомсвязь обещает не допустить роста стоимости сотовой связи

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков пообещал разобраться с ростом стоимости услуг сотовых операторов. Кроме того, он выразил надежду, что в следующем году цены на мобильную связь не будут расти.

Отвечая на вопрос о том, является ли обоснованным решение операторов с января повысить цены на услуги связи, Носков отметил: «Будем разбираться, надеюсь это не глобальная тенденция. Всегда происходило снижение цен»

Министр заявил, что понимает, всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за «закона Яровой», передает «Интерфакс». «Будем разбираться, я думаю, это все-таки не глобальный тренд, придем к тому, чтобы цены не росли», – заключил Носков.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что операторы связи предупредили своих абонентов о повышении стоимости своих услуг в январе 2019 года. Подорожание обусловлено ростом ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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