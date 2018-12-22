С Нового года мобильная связь в России подорожает

Операторы связи предупредили своих абонентов о повышении стоимости своих услуг в январе 2019 года. Подорожание обусловлено ростом ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

СМС-уведомления об изменении тарифов получили клиенты операторов «Вымпелком» («Билайн»), «МегаФон» и Tele2, пишет «Коммерсант».

Так «Билайн» поднимает цены с 1 января 2019 года: стоимость будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также вызовов по ряду международных направлений на постоплатных тарифах и опциях.

С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях. В компании пояснили, что подорожание объясняется обязательством по исполнению ФЗ-303 по изменению НДС.

«МегаФон» также уведомил абонентов об увеличении стоимости услуг с 9 января 2019 года. Причина одна – рост ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Оператор Tele2 на своем сайте сообщил, что изменения в ценах части архивных тарифных планов произойдут 1 января. В то же время параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются. В компании подчеркнули, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда вынужден пересматривать стоимость услуг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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