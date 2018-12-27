Объединение МОАП и ЕТТУ почти завершено. Проезд пока не подорожает

В Екатеринбурге приступило к работе новое муниципальное предприятие «Гортранс», созданное путем объединения Муниципального объединения автобусных предприятий и Трамвайно-троллейбусного управления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, руководителем вновь созданного учреждения стал директор ЕТТУ Сергей Нугаев.

По его словам, в настоящий момент на предприятии создана временная организационная структура, которая сохранится до июля 2019 года. Руководитель обещает, что для горожан структурные изменения пройдут незаметно: количество подвижного состава, как и штаты обоих «материнских» предприятий, не сократятся, на стоимость проезда реорганизация также не повлияет.

Стоит отметить, что до последнего момента в ТТУ числилось 459 трамвайных вагонов, которые обслуживают 30 маршрутов, а также 250 троллейбусов на 19 маршрутах. Штатная численность сотрудников составляла около 5,5 тысяч человек. В МОАП числилось более 1 тысячи человек.

Напомним, решение об объединении двух муниципальных транспортных предприятий было принято в сентябре. По мнению специалистов мэрии, это должно повысить эффективность работы городского общественного транспорта и оптимизировать процесс управления транспортными пассажирскими перевозками.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

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