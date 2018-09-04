МОАП и ЕТТУ решили объединить

Администрацией Екатеринбурга было принято решение об объединении двух муниципальных транспортных предприятий – трамвайно-троллейбусного управления и объединения автобусных предприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, для специалистов МОАП и ЕТТУ объединение обеспечит единую систему управления и планирования пассажирских перевозок. «Для сотрудников этих транспортных предприятий грядущее слияние в единую структуру отрицательно никак не скажется. Ведь работа и МОАП, и ЕТТУ осуществляется по контракту, объем которого установлен и согласован с муниципалитетом и останется неизменным», – заявил председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.

Добавим, что на сегодняшний день в Трамвайно-троллейбусном управлении города работают более 5 тысяч работников, а в Муниципальном объединении автобусных предприятий – более тысячи человек. Сам процесс слияния этих двух транспортных структур Екатеринбурга, по мнению специалистов, займет несколько месяцев и должен будет завершиться до конца текущего 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

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