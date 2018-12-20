Путин рассказал, на сколько вырастут цены на бензин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ждет резкого роста цен на бензин в связи с повышением НДС в январе 2019 года. Глава государства напомнил, что правительство РФ договорилось с основными нефтеперерабатывающими заводами о заморозке цен до марта 2019 года.

«Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, – признал Путин. – Но я не думаю, что она будет значительной. Это будет какая-то мягкая корректировка, возможно, в районе там 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке – мировой и российском».

«В целом, хоть это и в ручном управлении, но это сработало. Надеюсь, будет так же работать и дальше – что правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году», – подытожил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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