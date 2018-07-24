Госдума узаконила налоговый маневр в «нефтянке»

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Он подразумевает постепенное снижение экспортной пошлины, которая на сегодняшний день составляет 30%, до нуля. При этом налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет постепенно расти. На это отводится шесть лет – с 2019 по 2024 год. НДПИ будет расти до 2021 года.

Закон вводит так называемые логистические коэффициенты. Они будут определять размер вычетов по акцизам для переработчиков нефтяного сырья. Стоит отметить, что на вычеты смогут претендовать компании, которые модернизировали перерабатывающие производства или обязуются сделать это за три года. Акциз вернется обратно и тем компаниям, которые попали под санкции стран Запада.

Размер коэффициента варьируется от 1 до 1,5 и делится на шесть региональных групп. При определении коэффициента будут учитываться не только региональная привязка и удаленность от НПЗ и рынков сбыта, но и объемы произведенных из сырой нефти высооктанового бензина и дизельного топлива, цены на нефть на мировых рынках, а также уровень «средних оптовых цен реализации» нефтепродуктов на территории России и цен «экспортной альтернативы на нефтепродукты», говорится в документе.

Например, нефтеперерабатывающие заводы, на которых налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса для внутреннего рынка, смогут получить вычет по акцизу на нефть, объяснял премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, также сохранятся действующие льготы по НДПИ – для месторождений со сложными условиями, для выработанных месторождений, малых участков недр и для месторождений трудноизвлекаемой нефти, напоминает РБК.

Стоит отметить, что полностью отказываться от заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты правительство не намерено. Закон предусматривает возможность экстренного введения повышенной ставки пошлины на топливо в случае, если в течение месяца мировые цены на нефть выросли на 15%. Ее размер составит 90% от принятой на 2018 год ставки пошлины на нефть.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли, считают его разработчики, позволит более эффективно распределять таможенную субсидию, которая сейчас предоставляется в виде экспортной пошлины и дифференциации ее относительно нефти и нефтепродуктов, говорил министр энергетики Александр Новак. Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что всего правительство рассчитывает получить от реформы дополнительные доходы в размере 1,3 – 1,6 трлн рублей в течение шести лет.

После одобрения закона Советом Федерации и подписания президентом, соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс и в закон «О таможенном тарифе».

Москва, Иван Гридин

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