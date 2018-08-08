Нефтяники попросят у Путина уступки по акцизам на 3 трлн рублей

Крупнейшие российские нефтяные компании намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем повышении акциза в рамках принятого Госдумой в окончательном чтении закона о налоговом маневре в нефтяной отрасли. По данным газеты «Ведомости», совещание состоится не ранее 27 августа, когда российский лидер посетит с официальным визитом Кемерово, где намечено проведение заседания комиссии по ТЭК.

Издание со ссылкой на источники в нефтяной отрасли пишет, что в ходе совещания планируется обсудить размер акцизного сбора на нефтепродукты после декабря 2018 года. В частности, участников рынка интересует, планируется ли его повышать и на сколько, а также будет ли вводиться обратный акциз на нефть.

Помимо этого, нефтяники хотят поднять вопрос о логистическом коэффициенте, который зависит от удаленности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от экспортных рынков. В ходе переговоров нефтедобывающие компании рассчитывают добиться изменений, которые позволят им получить дополнительно 3 трлн рублей. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации издание не смогло получить ни в одной из крупных нефтяных компаний или у федеральных чиновников.

Как писал «Новый День», главная цель налогового маневра в нефтяной отрасли является снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля. Это в свою очередь может обернуться падением рентабельности нефтеперебатывающих заводов (НПЗ). Впрочем, закон предусматривает возвращение части акцизных сборов тем НПЗ, которые производят для поставок на внутренний рынок бензин и дизельное топливо класса «Евро-5». Для расчета возвратного акциза предлагается использовать логистический коэффициент от 1,05 до 1,5, чтобы более удаленные от внешних рынков заводы получали больше денег.

Существует и еще один коэффициент – демпфирующий. Он призван, начиная с будущего года компенсировать до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты. В соответствии с ним НПЗ должны получать от государства долю от разницы между ценой бензина на внешнем и на внутреннем рынках. При низких ценах на нефть этот коэффициент становится фискальным инструментом, который компенсирует государству потери от падения цен, что также входит в противоречие с бизнес-интересами нефтяных компаний. Так, если цена барреля Urals опустится до $40, их поступления в бюджет до 2024 года могут составить более 2 трлн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.18

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