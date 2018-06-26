«Налоговый тупик»: регионы России рискуют остаться без автозаправок

Правительственный налоговый маневр, который официально призван отрегулировать ценообразование на топливо в России, на деле приведет к банкротству независимых автозаправочных станций. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, выступая сегодня в Торгово-промышленной палате, предложил государству выкупить такие АЗС у владельцев – противном случае их ждет банкротство, передает РБК.

«Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа», – заявил Баженов.

Глава НТС обратил внимание, что независимые АЗС не способны в отличие от крупных нефтяных компаний удерживать рост цен на бензин и в результате разница в цене за литр топлива на заправках может достигать 2 рублей. Из-за этого независимые АЗС уже потеряли значительную часть своих клиентов, терпят убытки и оказались под угрозой исчезновения.

Представитель независимых АЗС в Саратовской области и совладелец сети заправок GP Vympel Екатерина Савкина подтвердила, что заправки этой сети могут закрыться примерно через месяц. «20 АЗС по области уже не работают. Причина: диспаритет розничных и оптовых цен и убытки 3-5 рублей на литре», – констатировала она.

При этом Савкина обратила внимание, что бюджет области из-за этого может недополучить 165 млн рублей налогов в год. Наравне с этим увеличатся бюджетные затраты на выплаты сотрудникам обанкротившихся предприятий – на 7 млн рублей в месяц.

Баженов подчеркнул, что такие АЗС не являются привлекательными для вертикально интегрированных нефтяных компаний, так как на них продается мало бензина. При этом, по словам эксперта, открывать вместо таких заправок «сетевые» АЗС для нефтяных кампаний может быть невыгодно логистически.

По его мнению, чтобы не допустить банкротства малых АЗС, государство также может отпустить розничные цены на топливо и взять на себя ответственность за наполнение оптового рынка, либо перейти к непосредственному регулированию цен на топливо «по всей цепочке». «Однако та система нерыночна и неэффективна в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Баженов.

Как полагает председатель правления «Совета по товарным рынкам» Максим Дьяченко, другим выходом из сложившейся ситуации могло бы стать обязательство крупных нефтяных компаний оказывать небольшим АЗС услуги по хранению топлива. Это позволило бы независимым АЗС накапливать запасы на низких оптовых ценах, хеджируя свои риски и устраняя риски дефицита топлива, считает он.

Как сообщал «Новый День», автомобильное топливо в России дорожает третий месяц подряд, в последние две недели чуть более низкими темпами. Эксперты прогнозируют, что цены на бензин и дизель будут повышаться и дальше.

9 июня Минфин разослал участникам процесса законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Документ предполагает, что в 2019-2024 годы экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут постепенно снижаться до нуля, при этом НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) будет расти.

Из-за роста налоговой нагрузки нефтекомпании будут вынуждены либо увеличить внутренние цены, либо сократить свою маржу и стать операционно убыточными. В последнем случае их загрузка будет снижаться, что может привести к дефициту топлива в отдельных регионах.

По оценке экспертов, такой курс правительства приведет к росту оптовой цены на бензин и дизтопливо примерно на 400 рублей на тонну в год – 0,8%, или примерно по 0,3 рубля на литр. При этом рост цен на другие нефтепродукты вероятнее всего будет еще ощутимее. На битум и мазут цена взлетит на 50%, кроме этого, значительно увеличится стоимость авиакеросина и судового топлива (около 15%).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.18

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