Правительству предложили обязать нефтяников загружать российские НПЗ

Российское правительство работает над идеей обязать нефтедобывающие компании поставлять на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не менее 17,5% от объемов добытого «черного золота», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Поручение изучить идею, дать отзывы и рекомендации поступило в Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития.

На сегодняшний день подобные нормативы по поставкам на НПЗ отсутствуют. В прошлом году в России было добыто 546,8 млн тонн нефти и газоконденсата, из этого объема первичная переработка составила больше половины – 279,9 млн тонн, отмечает газета.

Откуда исходит инициатива и каковы ее цели, в протоколе не указано. При этом три источника издания в отрасли считают, что авторство идеи принадлежит «Роснефти». Этой компании принадлежат 13 крупных НПЗ (36% в первичной переработке нефти в России). По данным источников газеты, лоббируя новые требования к нефтедобытчикам, желает добиться поддержки мало загруженных, наименее эффективных заводов.

Собеседники газеты прогнозируют, что в случае если идея будет реализована, она в первую очередь ударит по независимым нефтедобытчикам, которые не имеют заводов, продают свою нефть на экспорт и имеют льготы. Источники издания в отрасли не исключают, что введение обязательств по поставкам на НПЗ может существенно снизить цену сырья. В то же время реальная эффективность предложения неясна, а сама идея приведет к снижению доходности компаний, которые поставляют нефть не экспорт.

В Минэнерго изданию подтвердили, что вопрос прорабатывается. Представитель Дмитрия Козака сказал, что решений по нормативу нет. В ФАС пообещали позднее предоставить комментарий. В «Роснефти» и других крупных нефтекомпаниях от комментариев отказались, добавляет газета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.18

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