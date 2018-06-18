Общественники: цены на топливо продолжают расти

Эксперты не заметили стабилизации на рынке автомобильного топлива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Челябинской области, в течение недели общественники зафиксировали рост стоимости самого популярного бензина на 60 копеек, а пропана на 2 рубля.

По данным челябинских экспертов, в стоимости автомобильных перевозок затраты на топливо составляют от 35%, а зачастую превышают расходы на содержание автомобиля (без учета оплаты труда водителя).«При повышении цены на топливо транспортники не могут работать по прежним тарифам, в противном случае они вынуждены экономить на содержании подвижного состава в надлежащем состоянии или на зарплатах водителей: низкая квалификация, текучка, вынужденные сверхпереработки – понижение уровня безопасности вождения. Транспортная составляющая присутствует в любой сфере деятельности. Повышение цен на топливо отразится на конечной цене товаров, а ведь помимо развоза готовой продукции необходимо доставить и сырье для ее изготовления. Еще одна больная тема – пассажирские перевозки, там и так все не очень хорошо, цены за проезд уже поднимались в Челябинске в конце 2017 года. От дорожников мы регулярно слышим, что дороги «убивают» грузовики, загруженные сверх нормы, и эта тенденция с ростом цен на топливо будет только расти», – считает эксперт проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в регионе Олег Гудимов.

Напомним, «горячая линия» была запущена 8 июня 2018 года. Активисты движения обрабатывали жалобы южноуральцев на высокие цены за топливо, поступившие по телефону, электронной почте и через онлайн-анкетирование. Самые высокие цены зафиксированы общественниками на автозаправочных станциях, расположенных в районах Челябинской области. Так, если в Челябинске стоимость бензина АИ-92 колеблется от 38 до 40 рублей за литр, то в области минимальная цена составляет 41 рубль за литр. Цена пропана в Челябинске держится в пределах 19-19,5 рублей за литр, в области – от 22 рублей за литр.

Таким образом, больше всех от роста цен на топливо страдают аграрии, оказавшиеся в сложной экономической ситуации в период сельскохозяйственных работ. Из общения с южноуральскими фермерами стало известно, что летом 2017 года 1 тонна дизельного топлива им обходилась фактически в 2 тонны зерна, а в этом году 1 тонна солярки будет «стоить» 10 тонн зерна.

«В Челябинской области работает два крупнейших поставщика топлива, имеющих в своем арсенале нефтеперерабатывающие комплексы, откуда и осуществляются оптовые поставки. Остальные компании ориентируются на них. По нашим данным, сегодня оптовая цена топлива выше розницы, а значит, высока вероятность роста цен на бензин, дизельное топливо и газ. Из общения с розничными поставщиками мы выяснили, что рост цен начался с 28 апреля, и на 1 июня закупочная цена на самый популярный бензин АИ-92 выросла на 11 рублей. Исходя из этого, розничная цена на это топливо не может быть ниже 41,5 рубля за литр. Иначе компании вынуждены работать в убыток. На данный момент все АЗС повышают цены синхронно, особых лидеров в этом вопросе в Челябинской области не выявлено», – отметил член регионального штаба ОНФ Алексей Бруй.

Челябинск, Виктор Елисеев

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