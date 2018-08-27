Майский бензиновый кризис ничему не научил: акцизы на топливо вырастут с 1 января 2019 года

В правительстве РФ считают, что ситуация с розничными ценами на бензин стабилизировалась и находится под контролем, а потому было принято решение поднять акцизы на автомобильное топливо с 1 января 2019 года. При этом власти надеются избежать роста стоимости бензина и дизеля на АЗС при помощи других инструментов влияния на нефтяной рынок.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, сборы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года. В частности, акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно, передает РБК. Таким образом, акциз на дизтопливо составит 8,258 тысячи рублей за тонну, бензин – 11,892 тысячи рублей за тонну.

Из-за резкого роста цен на моторное топливо весной этого года в правительстве было принято решение снизить акцизы. Кроме того, было отменено очередное повышение ставок сбора. В результате стоимость бензина и дизеля в рознице действительно стабилизировалась, на некоторых АЗС цены даже немного снизились.

Козак подчеркнул, что кабмин не допустит скачка цен на бензин. «Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», – добавил вице-премьер.

По его словам, сдерживать рост внутренних цен на топливо поможет налоговый маневр в нефтяной отрасли, включающий отрицательный акциз, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо».

Помимо этого у правительства есть возможность введения экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты. Впрочем, этот инструмент, если до него дойдет, будет использоваться на временной основе. «Несмотря на то что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок», – заключил вице-премьер.

Как писал «Новый День», главная цель налогового маневра в нефтяной отрасли является снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля. Это в свою очередь может обернуться падением рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Впрочем, закон предусматривает возвращение части акцизных сборов тем НПЗ, которые производят для поставок на внутренний рынок бензин и дизельное топливо класса «Евро-5». Для расчета возвратного акциза предлагается использовать логистический коэффициент от 1,05 до 1,5, чтобы более удаленные от внешних рынков заводы получали больше денег.

Существует и еще один коэффициент – демпфирующий. Он призван, начиная с будущего года компенсировать до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты. В соответствии с ним НПЗ должны получать от государства долю от разницы между ценой бензина на внешнем и на внутреннем рынках. При низких ценах на нефть этот коэффициент становится фискальным инструментом, который компенсирует государству потери от падения цен, что также входит в противоречие с бизнес-интересами нефтяных компаний.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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