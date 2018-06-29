То ли еще будет: НДС и акцизы будут толкать цены на бензин вверх Глава «Сургутнефтегаза» рассказал о подорожании топлива в 2019 году

Автомобильное топливо продолжит дорожать в России в 2019 году из-за роста НДС и повышения акцизов. С таким прогнозом выступил гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Само собой, цены на бензин и другое топливо в следующем году вырастут, заявил глава компании журналистам.

Богданов отметил, что в стоимости бензина и дизельного топлива доля налогов увеличилась до 75%. Он напомнил, что в 2019 году вырастут ставка НДС с 18% до 20%, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что отразится на цене топлива. При этом, отметил глава нефтекомпании, НДС начисляется и на акциз, и на НДПИ. «Это налог на налог, начинается геометрическая прогрессия, поэтому цена, конечно, вырастет, – приводит слова Богданова РИА «Новости». – Иначе денег не хватит, чтобы платить налоги». «Это уже абсурд», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», бензин в России начал заметно дорожать в апреле этого года. Цены на топливо резко подскочили в течение недели – с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила сразу 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 выросла и 88 копеек – до 45,5 рубля. В последние две недели бензин дорожает чуть более низкими темпами. Несмотря на снижение темпов роста, фиксируется значительный рост цен на топливо на Дальнем Востоке: за прошлую неделю 95-й подорожал на 17 копеек до 45,33 рубля, 92-й – на 15 копеек до 43,57 рубля, летнее дизтопливо – также на 15 копеек до 47,63 рубля. Для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство договорилось с нефтяниками с 1 июня зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая. Также с начала лета действуют пониженные акцизы. Минфин, в свою очередь, разработал и направил в Госдуму поправки, которые позволят влиять на объемы продаж бензина на территории России и соответственно цены: основная идея документа – возможность резкого повышения экспортных пошлин на бензин и дизтопливо.

Напомним, с января 2018 года бензин взлетел в цене на 8,2%, дизтопливо – на 8,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

Растущие тарифы ЖКХ «съедят» прибавки к пенсиям и зарплатам россиян. / Губернатор Комарова, публично выступившая в защиту муксуна, заказала к столу 600 кг этой рыбы. / Кабмин отсрочил повышение платы в «Платоне». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»