ФАС предупредила о росте цен на бензин из-за повышения НДС

Запланированное на 1 января 2019 года повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) отразится на ценах на бензин, но дестабилизации рынка удастся избежать, заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«НДС, естественно, окажет влияние (на стоимость топлива – прим. ред.), точно так же как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги. Но на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют», – приводит «Интерфакс» слова антимонопольщика.

Голомолзин заверил, что ФАС ведет мониторинг ситуации на топливном рынке на регулярной основе, потому ожидать каких-то потрясений после повышения НДС не следует. «Плюс развитие рыночных инструментов, таких, как биржевые инструменты, позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но и управлять рисками, то есть хеджировать риски, и в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке, не механическими воздействиями на ситуацию, а именно институционально», – добавил он.

Как писал «Новый День», ранее Минэкономразвития заявило о необходимости учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ. Минстрой в свою очередь призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах. Напомним, закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% президент России Владимир Путин подписал 3 августа.

Москва, Иван Гридин

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