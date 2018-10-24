Зампред ЦБ: коэффициент ОСАГО должен повышаться и для невиновных в ДТП (ФОТО)

С нового года водителей ждут изменения в тарифах ОСАГО – первые в череде реформ, которые ЦБ РФ запланировал провести за несколько лет. Водителей будут оценивать по 50 критериям, не исключено, что автогражданка будет обходиться дороже тем водителям, которые попали в ДТП, но не были виновниками аварии.

О том, как проходит подготовка к изменениям в ОСАГО, сегодня в Екатеринбурге на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин. Он напомнил, что так называемая реформа ОСАГО будет проходить в несколько этапов. Подготовку нормативных актов первой стадии планируется завершить до конца года, после чего у страховых будет 20 % коридор базовых тарифов в обе стороны, коэффициент возраст-стаж будет модернизирован (слотов станет гораздо больше), коэффициент бонус-малус также будет изменен (введут один коэффициент для одного водителя, который можно будет пересматривать не чаще раза в год). Как отметил Чистюхин, страховщики заверили ЦБ РФ, что не будут выбирать максимальный тариф для всех водителей, то есть не повысят его на 20 %. По оценке регулятора, в среднем стоимость полисов измениться не должна.

Второй этап запланирован на весну, для его реализации поправки в закон об ОСАГО должны внести депутаты Госдумы. По замыслу, ОСАГО станет более индивидуальным, на этом этапе могут убрать КБС и коэффициент возраст-стаж. Будут учитываться особенности вождения страхующегося, а заодно будет пересмотрен коэффициент мощности – в ЦБ РФ наконец выяснили, что не всегда мощная машина означает, что ее владелец любит «полихачить». Данные о манере вождения страховщики будут получать с помощью телематики – от тех водителей, кто поставит такие устройства. Соответственно, спокойные автомобилисты могут рассчитывать на скидки, любители резких маневров – на рост страховки. Шансы платить больше появятся и у тех, кто попадает в аварию не по своей вине. «Давайте посмотрим на текущую ситуацию. Если я не виновен, то у меня малус не формируется. Но с другой стороны, мое личное мнение – это не справедливая система. Ведь важен не только факт виновности в ДТП, ведь можно провоцировать ДТП, телематика это показывает, например, постоянные перестроения. Или водитель все время резко тормозит, из-за него другой вынужден резко тормозить, начинается столкновение. Такие вещи тоже должны учитываться», – отметил Чистюхин.

На этом же этапе могут убрать территориальные коэффициенты – сейчас водители некоторых регионов платят больше просто потому, что они проживают в «токсичном», по мнению страховщиков, регионе. Вместо них появится что-то другое, но это будет более справедливой системой, считает зампред ЦБ РФ.

Чистюхин также рассказал, что Центробанк не хочет, чтобы после реформы ОСАГО страховщики получали сверхприбыли за счет автогражданки. Регулятор планирует ввести для себя право устанавливать верхнюю границу для компании, если ее цены на полис выше, чем в среднем на рынке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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