Реформа ОСАГО: кто будет платить больше, а кто откажется от полиса

Автовладельцев ждут очередные серьезные изменения в ОСАГО. Страховщикам расширили до 20 % тарифный коридор, поменяется схема расчета тарифа. Следующий шаг – полная отмена госрегулирования тарифов. Представители страховщиков пытаются убедить водителей, что новшества не ударят по их кошельку. Но признаются – верхняя планка по автогражданке при таком подходе может сравняться с самым дешевым полисом КАСКО.

Реформу ОСАГО сегодня обсудили на пресс-конференции в Екатеринбурге. Кратко основные изменения описал руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов: у страховщиков появляется возможность расширить тариф на 20 % как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. К 2025 году предполагается, что тарифы будут регулироваться только рыночно, то есть без государственных ограничений. Вместе с тем, глава РСА в регионе подчеркнул, что резко отменять госрегулирование нельзя. «Если сейчас отпустить цены, верхняя граница ОСАГО будет как нижняя граница КАСКО», – заявил Тарасов.

ЦБ предлагает в рамках реформы изменить и коэффициенты, которые сейчас учитываются при расчете стоимости полиса, считая коэффициент бонус-малус, стаж водителя, возраст, преимущественный регион использования машины и т.д. «Сейчас хороший водитель во многом платит за плохого. А будет так, что у человека, который ездит без ДТП, будет скидка в 20 %. У молодых, у тех, у кого много аварий – у них будет в 2-3 раза больше. По оценке РСА это справедливый тариф», – считает Тарасов.

Страховщики надеются убедить водителей в том, что тарифный коридор будет для них выгоден. «Почему все считают, что речь о повышении цен? Речь о либерализации. Для опытных водителей будет дешевле, для опасных – дороже. Наша позиция – поддержка данной реформы и либерализация рынка ОСАГО. Цены для каждой категории водителей будут более справедливыми, мы ожидаем конкуренции между компаниями, это будет выгодно для потребителей», – считает директор филиала страховой компании в Екатеринбурге Иван Косьмин. Компании, по его мнению, будут пытаться привлекать к себе безубыточных клиентов, это выгодно. А для защиты «аварийных» (которых, очевидно, никто в своем офисе видеть не пожелает) – государство удерживает верхнюю планку. В пример он привел почему-то КАСКО – при продаже добровольных полисов страховые ищут варианты, что предложить клиенту.

Представитель комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрий Ларионов резонно заметил, что КАСКО и ОСАГО отличаются принципиально – водитель может не купить добровольный полис, если не хочет, а вот без автогражданки он законно ездить по дорогам просто не может. И если все компании поставят высокий тариф, то водителю останется только согласиться с ним. По его мнению, страховые точно не забудут про верхнюю планку тарифного коридора, а вот нижняя у него вызвала сомнения.

Ларионов отметил, что пытался подсчитать, сколько водителей уже ездит без полиса ОСАГО либо с подделкой – вышло около трети машин в регионе. «Повышение стоимости полиса без значимых изменений системы для водителя это всегда плохо. Есть вероятность, что водители массово перестанут покупать полисы», – считает автоправозащитник. Тарасов заявил, что по данным РСА подделок меньше – на 52 млн автомобилей приходится 45 млн полисов (т.е. около 13 % ездят без страховки! – прим. ред). По его словам, подделывать полисы ОСАГО перестанут тогда, когда штраф за подделку будет равен стоимости полиса. По словам Ларионова, поводов для отказа от страховки два: отсутствие средств и отсутствие возможности купить. Он напомнил, что после повышения тарифов в 2014-2015 годах, когда страховщики отказывались оформлять полисы без допуслуг, ссылаясь на убыточность, ничего кардинально не изменилось – автогражданка стала дороже, а у автомобилистов остались проблемы и с покупкой полисов, и с получением выплат. «Есть такая мотивация, повышать штрафы за отсутствие полиса. Но это плохая мотивация, надо ускорять выплаты, делать их получение проще, улучшать климат в индустрии, чтобы для потерпевших не было проблем», – прокомментировал защитник автомобилистов.

Помимо тарифного коридора для базовых ставок, как уже сообщал РИА «Новый День», поменяются правила расчета стоимости полиса. «Идеальные» по параметрам возраст и стаж дают максимум коэффициент 0,96. Чуть менее идеальный 0,99, при всех остальных случаях коэффициент всегда выше единицы. Например, если водителю 34 года и за рулем он уже 9 лет, ему «накинут» по коэффициенту 1,01. Для молодежи, только сдавшей на права – 1,87. Конечно, будет учитываться КБМ – в связке с количеством выплат. Разброс коэффициентов от 0,5 до 2,45. По-разному будут платить водители даже соседних городов: в Екатеринбурге помножат на 1,8, в Верхней Пышме – на 1,3, в Ревде на – 1,1. Для сравнения: коэффициент Симферополя и Чечни 0,6. Пермь и Тюмень оценили в 2, безусловный «лидер» Челябинск – его коэффициент 2,1. Доплачивать придется за лошадиные силы в авто, сезонное использование (три месяца – 0,5), использование прицепов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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