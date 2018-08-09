Свердловская область попала в регионы – лидеры по оформлению электронной автогражданки

В Свердловской области растет популярность полисов е-ОСАГО. По количеству оформленной электронной автогражданки регион находится на третьем месте в стране – после Москвы и Московской области.

Как сообщили в пресс-службе Уральского отделения ЦБ РФ, за полгода в Свердловской области было оформлено 339,2 тысячи полисов е-ОСАГО. Это практически половина от всех электронных полисов, которые купили автомобилисты в УрФО. Всего с января по июнь текущего года в УрФО было оформлено 654 тысячи электронных полисов ОСАГО – в 5 раз больше, чем в первом полугодии 2017 года, когда система электронного ОСАГО стала обязательной для страховых компаний. Сейчас 39,5% от всех договоров автогражданки в Уральском федеральном округе заключаются по сети.

Автомобилисты ХМАО, ЯНАО с начала года оформили 112,9 тыс. е-ОСАГО, Тюменской области – 95,5 тыс., Курганской и Челябинской областей – 79,6 тыс. и 26,8 тыс. соответственно. Добавим, из всех регионов УрФО только Челябинская область попала в список так называемых токсичных регионов, где действует система «Единый агент».

Е-ОСАГО стало спасением для автомобилистов, которые устали бороться со страховыми, навязывающими дополнительные услуги и отказывающимися оформлять полис без покупки «допов». Продажа электронной автогражданки тоже оказалась не идеальной – система часто сбоит, автомобилисты жалуются, что в самый ответственный момент, уже после ввода всех личных данных, VIN и прочего они не могут завершить платеж. Впрочем, постепенно таких жалоб становится все меньше.

Сейчас обсуждается реформа ОСАГО. Страховщики хотят расширить тарифный коридор на 20 %. ЦБ предлагает в рамках реформы изменить коэффициенты, которые сейчас учитываются при расчете стоимости полиса, считая коэффициент бонус-малус, стаж водителя, возраст, преимущественный регион использования машины.

Екатеринбург, служба информации

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