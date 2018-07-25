В России могут появиться трехлетние полисы ОСАГО

Минфин подготовил поправки в закон «Об ОСАГО». Главная цель изменений – переход к индивидуальному тарифообразованию. Для добросовестных водителей, соблюдающих правила, автостраховка обойдется дешевле, чем для тех, кто часто попадается на нарушении ПДД. Кроме того, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.

В настоящее время страховка автомобиля не может выходить за границы базового тарифа, установленного Центробанком. Внутри этой вилки стоимость полиса зависит от нескольких факторов – стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус – скидки за безаварийную езду и надбавки за ДТП), регион (определяется по месту регистрации владельца машины) и мощность двигателя.

Минфин предлагает отменить коэффициенты за мощность и регион, пишут «Ведомости». По мнению авторов поправок, место регистрации машины и ее собственника не влияет на риск причинения вреда при ее использовании. В «Федерации автовладельцев России» также согласны с тем, что надбавка за мощность – это лишь дополнительное финансовое обременение владельцев дорогих машин.

Вместо этого Минфин выступает за индивидуальный подход к каждому водителю. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и прочее. Чтобы тщательно анализировать все эти показатели, автомобилист сможет установить в машину телематические устройства. По словам экспертов, коэффициент правонарушений удешевит ОСАГО для законопослушных автомобилистов, а недобросовестных, напротив, ждет подорожание.

Еще одна новация – типы полисов с разными лимитами выплат. В поправках предлагается три варианты: существующие сейчас 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей – жизни и здоровью или по 1 млн либо 2 млн руб. К тому же владельцы смогут застраховать машину сразу на три года, а страховщик будет не вправе в этом отказать.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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