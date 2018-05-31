Страховка при оформлении ДТП по Европротоколу выросла с 50 до 100 тысяч рублей

С 1 июня 2018 года вступают изменения в правила оформления ДТП по Европротоколу, в том числе на территории Свердловской области. Теперь при самостоятельном оформлении аварии, без вызова сотрудников ГИБДД, страховая сумма увеличивается с 50 до 100 тысяч рублей.

«При дорожно-транспортном происшествии, произошедшем с 1 июня 2018 года, при самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу, страховая сумма с 50 000 рублей увеличена до 100 000 рублей. Обязательным условием является наличие у обоих водителей полиса ОСАГО», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, при оформлении ДТП по Европротоколу водители должны сделать фотографии места аварии, расположения автомобилей на проезжей части и повреждения своих транспортных средств. Затем нужно составить извещение в 2 экземплярах, и каждый водитель должен его передать в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней. В бланк извещения каждой стороной вносится информация о наличии или отсутствии разногласий, о характере повреждений и причине ДТП.

В УГИБДД уточнили, что в Свердловской области водители все чаще оформляют ДТП именно по Европротоколу. С начала 2018 года сотрудниками ГИБДД оформлено более 20 тысяч ДТП с материальным ущербом, что меньше на 30%, чем в прошлом году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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