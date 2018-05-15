Автовладельцам придется раскошелиться: названа цена полисов ОСАГО после повышения тарифов

Центробанк России уточнил среднюю стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после реформы коэффициентов, которая запланирована на лето текущего года. Повышение тарифов вызовет подорожание автостраховки примерно на 20%, в результате средний водитель заплатить за полис около 7 тысяч рублей.

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, сейчас средняя стоимость полиса ОСАГО составляет 5,8 тысяч рублей. В результате изменения тарифного коридора этот показатель вырастет до 7 тысяч рублей. При этом представитель регулятора отметил, что «по дешевому полису стоимость составит 1,7 тысяч рублей, сейчас это 1,5 тысячи рублей», пишет RNS.

Чистюхин уточнил, что Центробанк предлагает расширить коридор базовых тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. Регулятор планирует увеличить количество сегментов по возрасту и стажу водителей до 50. Сейчас их действует всего 5.

В частности, ЦБ настаивает на повышении коэффициентов полисов ОСАГО для молодых водителей. «Что показывают наши расчеты, показывают, что водители от 16 до 24 лет ездят более рискованно, и даже больше накопленный стаж не играет значимой роли, возраст является превалирующим, и с этой точки зрения коэффициенты… принципиально должны быть повышены. Что касается водителей более старшего возраста от 25 до 34 лет, они ездят достаточно аккуратно, их коэффициент будет меньше тоже приблизительно до 5%», – сказал Чистюхин.

Как сообщал «Новый День», тарифы ОСАГО могут вырасти с 31 августа. На увеличении стоимости полисов автогражданки настаивают страховые компании. В настоящее время базовый тариф ОСАГО варьируется от 3431 до 4119 рубля. Коэффициенты рассчитываются в зависимости от региона, где зарегистрирован автомобиль, от мощности двигателя машины, возраста его собственника и стажа вождения.

Ранее рост стоимости автострахования привел к тому, что участились случаи, когда автомобилисты отказываются покупать полисы ОСАГО. В полиции при этом отметили резкий рост числа штрафов за отсутствие страховки. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), около 3 млн водителей в России ездят без полиса или с фальшивым документом.

Москва, Служба информации РИА «Новый день»

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