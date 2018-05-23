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Среда, 23 мая 2018, 11:44 мск

Новости Транспорт

Госдуме предложили узаконить скидку при онлайн-покупке полиса ОСГО

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме выступили с предложением предоставлять автовладельцам скидку в 10% от суммы страховой премии в случае оформления договора ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба комитета по труду и социальной политике.

Авторы законотворческой инициативы – вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). «Законопроектом предлагается при составлении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставлять скидку в размере 10% от суммы страховой премии», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время все чаще выявляются случаи езды без полиса ОСАГО. В связи с этим, считают они, скидка может стимулировать граждан к приобретению полисов.

Москва, Иван Гридин

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