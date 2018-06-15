ЦБ опубликовал новые тарифы автостраховки

Центробанк России обнародовал проект, в котором устанавливаются новые тарифы по ОСАГО. Изменились границы коридора базовых тарифов, в также число коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителей.

Так для легковых автомобилей минимальная и максимальная ставка сдвинулись на 20% – с 3432 до 2746 рублей и с 4118 рублей до 4942 рублей соответственно. Для юрлиц, а также владельцев мотоциклов, напротив, максимальный тариф был понижен на 5,7% (до 2911 рублей) и 10,9% (до 1047 рублей) соответственно.

«Указание предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Планируется перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО). Это приведет к большей простоте и прозрачности в применении данного коэффициента, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении, позволит исключить случаи задвоения КБМ», – говорится в сообщении регулятора.

После 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем, тогда как сейчас разные КБМ может иметь человек как водитель и как владелец авто. Реформа исключит случаи обнуления страховой истории, если водитель долго не садился за руль. В то же время юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО, сообщает ЦБ.

Территориальные коэффициенты останутся без изменений. В то же время число коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителей, будет увеличено до 50. Сейчас, по данным ЦБ, их действует всего четыре.

Пока представлен только проект указаний. Окончательно утвердить изменения предстоит совету директоров ЦБ. Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после опубликования документа на сайте регулятора.

Как сообщал «Новый День», тарифы ОСАГО могут вырасти с 31 августа. На увеличении стоимости полисов автогражданки настаивают страховые компании. Ранее рост стоимости автострахования привел к тому, что участились случаи, когда автомобилисты отказываются покупать полисы ОСАГО. В полиции при этом отметили резкий рост числа штрафов за отсутствие страховки. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), около 3 млн водителей в России ездят без полиса или с фальшивым документом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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