ЦБ повысил вдвое выплату ОСАГО по европротоколу

Центробанк России утвердил повышение максимальной суммы выплат по ДТП, которые оформляются без участия сотрудников ГИБДД вдвое – до 100 тысяч рублей. Соответствующие изменения в правила ОСАГО вступят в силу с 1 июня текущего года, говорится в сообщении регулятора. Новшество будет действовать во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отметим, что в этих субъектах РФ с 2014 года действует безлимитный европротокол.

Кроме того, отныне воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП. «Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью… мобильного приложения», – отмечается в сообщении Банка России.

Правила ОСАГО также дополнены положением о том, что в случае оформления европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.

Сейчас около трети ДТП оформляется в упрощенном порядке, указывает ЦБ. По итогам прошлого года общая сумма страховых выплат по европротоколу составила 7,68 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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