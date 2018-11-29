Рост цен на автомобильное топливо в России не прекращается

Цены на автомобильное топливо в России продолжили рост.

За неделю с 19 по 25 ноября средняя цена на дизельное топливо на АЗС выросла на 20 копеек и составила 46,49 рубля за литр, следует из свежих данных Росстата. Розничные цены на бензин за этот период выросли на 1 копейку, до 43,48 рубля за литр, отметили в ведомстве.

По информации Росстата на 26 ноября, стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 1 копейку и составила 41,55 рубля за литр и 44,84 рубля за литр соответственно. Бензин Аи-98 стал дороже на 6 копеек: его цена достигла 50,33 рубля за литр.

Стоит отметить, что с начала года бензин подорожал на 9,4%, дизтопливо – на 14,5%.

За минувшую неделю рост цен на бензин отмечался в 15 региональных центрах. Более всего цены на него выросли во Владимире – на 1%, Магадане и Южно-Сахалинске – на 0,6%, Назрани и Якутске – на 0,5%.

Снижение цен на бензин было зарегистрировано в 8 столицах субъектов России. При этом наиболее значительное в Чите – на 1,4%.

В Москве и в Петербурге, по данным официальной статистики, за прошедший период цены на топливо не изменились.

Цены на топливо росли на фоне снижения объемом его выпуска: производство бензина в стране за неделю сократилось на 0,8% к предыдущему периоду, дизтоплива – на 2,5%.

Ранее, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак по итогам подписания нефтяными компаниями соглашения с Минэнерго о заморозке оптовых цен на автомобильное топливо отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о стабилизации ситуации на топливном рынке страны. Он заявил, что «цены заморожены, и они будут такими сохраняться – с учетом инфляции, с учетом изменений налогового законодательства – до конца марта». В то же время Козак отметил, что из-за повышения ставки НДС с 1 января 2019 года оптовые цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1,7%, а дальше будут изменяться в соответствии с уровнем прогнозируемой инфляции (4-4,6% в год).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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