Кабмин отчитался перед Путиным о ценах на бензин: «Ситуация стабилизирована»

Соглашение о заморозке оптовых цен на автомобильное топливо с Минэнерго России подписали все нефтяные компании в период с 7 по 10 ноября. Об этом сегодня объявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Ситуация ( на топливном рынке РФ. – прим. ред.) стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться – с учетом инфляции, с учетом изменений налогового законодательства – до конца марта (2019 года. – прим. ред.)», – приводит слова Козака пресс-служба Кремля.

Вице-премьер подтвердил, что из-за повышения ставки НДС с 1 января 2019 года оптовые цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1,7%, а дальше будут изменяться в соответствии с уровнем прогнозируемой инфляции (4-4,6% в год).

Тем компаниям, которые подписали соглашение, но не стали его соблюдать, будет грозить наказание в виде повышения экспортных пошлин. Однако, отметил Козак, этот механизм будет применяться в крайнем случае мерой, и выразил надежду, что нефтяники отнесутся серьезно к подписанным документам.

Вице-премьер добавил, что Федеральной антимонопольной службе поручено до конца декабря проанализировать все независимые АЗС на предмет возможной монополизации региональных рынков. В случае, если ФАС обнаружит монополизацию со стороны независимых АЗС в регионах, с ними тоже будет подписано соглашение о стабилизации цен, отметил Козак, передает «Интерфакс».

Кроме того, вице-премьер сообщил, что в соглашении с нефтяниками учтен рост цен на зимнее дизтопливо по сравнению с летним. «Оно может быть дороже летнего, но всего на 2 рубля», – заявил Козак.

Президент России Владимир Путин, комментируя осенний рост цен на АЗС, заявил, что нефтяники, поставляющие продукцию на экспорт, не должны ставить основной целью извлечение сверхприбыли от продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. «Мы понимаем: ситуация должна быть безусловно рыночной, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны, – подчеркнул глава государства. – Нужно так или иначе это сферу регулировать».

Стоит отметить, что за первую половину 2018 года бензин в России подорожал более чем на 7%. В июне нефтяные компании согласились заморозить цены на топливо под угрозой введения заградительных пошлин, но осенью бензин и дизтопливо снова стали дорожать. В конце октября нефтяники согласились вновь продлить заморозку цен. 31 октября Козак по итогам совещания в правительстве по стабилизации цен на автомобильное топливо сообщил о достижении договоренности об удержании цен на бензин и дизтопливо на уровне конца мая – начала июня. Это произошло после того, как глава правительства РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил ввести заградительную экспортную пошлину на углеводороды, если не остановится рост цен не бензин.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне совещания в правительстве РФ о заморозке цен на топливо эксперты высказывали сомнение в действенности предпринимаемых кабинетом министров мер. Гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев на пресс-конференции в Москве отмечал, что попытки кабмина «договориться» с представителями нефтяных компаний о сдерживании стоимости топлива выглядят «совершенно нелепо», а Россия в ближайшее время может столкнуться с новым бензиновым кризисом, при котором цены за день могут подскочить в 2-2,5 раза

Ранее появились сообщения, что нефтяные компании скрыто повышают цены на топливо по корпоративным картам. Они отменяют скидки для крупных перевозчиков. Те в свою очередь обещают заложить возросшие затраты в стоимость своих услуг, что, как полагают эксперты, спровоцирует рост цен на все товары и продукты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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