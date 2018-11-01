Вступает в силу новая заморозка цен на бензин: эксперты предупредили о негативных последствиях

Сегодня, 1 ноября, вступает в силу соглашение между правительством и нефтяниками о заморозке цен на автомобильное топлива до конца 2018 года.

О достижении договоренности об удержании цен на бензин и дизтопливо на уровне конца мая – начала июня накануне вечером объявил вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний. По его словам, соглашение будет подписано до пятницы, 2 ноября. Срок его действия – до 31 марта 2019 года. Известно, что соответствующие документы уже подписала «Роснефть» и направила их в правительство.

Согласно договоренностям, нефтяники, начиная с 1 ноября, опускают оптовые цены на бензин до уровня июня, что, как рассчитывают власти, остановит рост цен на топливо на независимых заправках. Нефтяные компании также взяли обязательство до конца года обеспечить рост поставок топлива на внутренний рынок не менее чем на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Власти, в свою очередь, на время действия соглашения заморозят совместный приказ Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы об увеличении продаж топлива на бирже. Козак подчеркнул, что благодаря соглашению отпала необходимость вводить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов. «Решение найдено, и ситуация может начать успокаиваться. Она была расшатана искусственно», – заключил чиновник (цитата по газете «Ведомости»).

При этом вице-премьер отметил, что в 2019 году цены на топливо будут индексироваться, «исходя из среднегодовой инфляции», то есть не более 4-5%.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительную экспортную пошлину на углеводороды, если не остановится рост цен не бензин. Кроме того, власти предлагали ввести лицензирование экспорта топлива. Позже Козак уточнил, что нефтяники согласились продавать топливо владельцам независимых АЗС по тем же ценам, что и своим дочерним компаниям.

Меж тем отраслевые эксперты сочли прямое госрегулирование цен на топливо не лучшим выходом из ситуации. По мнению Михаила Турукалова из «Аналитики товарных рынков», в долгосрочной перспективе итогом нынешней стратегии может стать дефицит нефтепродуктов в стране, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее ряд экспертов назвали попытку кабмина договориться с нефтяниками о заморозке цен, в той ситуации, когда в стране рыночная экономика, нелепой и бессмысленной. Такое мнение, в частности, высказал гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев. Эксперт напомнил, что с 2019 года по решению правительства в России вырастет ставка НДС с 18% до 20%, увеличивается НДПИ и повышаются акцизы на топливо, что, согласно его подсчетам, увеличивает цену на бензин на 7 рублей. Даже с учетом компенсации роста стоимости с помощью возвратного акциза, «мы получим… повышение цен на 7-8%», указал он. Танкаев также спрогнозировал бензиновый кризис и резкий скачок цен на топливо – в 2,5 раза за день – из-за действий правительства.

Напомним, что цены на топливо в России резко выросли весной и в начале лета, когда стоимость бензина на заправках стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители подняли отпускные цены на 10% и более.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских производителей взлетели еще на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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