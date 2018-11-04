В российском регионе «изобрели» способ снижения цен на топливо. «Даны все поручения»

Якутия начнет собственное производство автомобильного топлива из-за дороговизны и некачественного бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

Чиновник отметил, что республиканские власти самостоятельно могут регулировать лишь наценку к бензину, поскольку в регионе нет АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний, передает РИА «Новости». Он указал, что на независимых заправках вопрос подорожания моторного топлива можно решить только путем регулирования оптовых цен.

Николаев констатировал, что при росте оптовых цен на бензин с июня на 8-9 рублей, а дизтоплива на 12 рублей, розничные цены на якутских АЗС повысились почти на 5 рублей.

Кроме того, качество топлива на региональных заправках порой оставляет желать лучшего, заявил глава республики, подчеркнув, что контроль за этим «полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов».

«Таким образом, на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики, – заключил Николаев, добавив, что им уже даны соответствующие поручения, которые «начинают сейчас исполняться».

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о необходимости «наведения порядка» на рынке независимых АЗС. По его словам, на таких заправках «много безобразий» и часто продается некачественное топливо. По мнению Козака, эта проблема особенно актуальна для Сибири и Дальнего Востока. Он привел в пример Якутию, где все автозаправочные станции независимые.

Как сообщал РИА «Новый День», 31 октября Козак объявил о достижении договоренности с нефтяными компаниями об удержании оптовых цен на бензин и дизтопливо на уровне конца мая – начала июня. Власти рассчитывают, что это остановит рост цен на АЗС. Вице-премьер также отметил, что в 2019 году цены на топливо будут индексироваться, «исходя из среднегодовой инфляции», то есть не более 4-5%.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 03.11.18

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