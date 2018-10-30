Нефтяники о росте цен на бензин: проблема в правительстве РФ, которое борется с последствиями своих же решений

Правительство РФ, приняв решение о повышении акцизов на автомобильное топливо с 1 января, само спровоцировало рост цен на бензин и «дизель». Такое заявление сделал пресс-секретарь крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев. Про его словам, проблемы нужно искать именно в кабинете министров, который принял решение, способствующее росту цен, и теперь с ним же и борется.

«Существуют две проблемы, разные проблемы. Есть проблема, связанная с последствиями налогового маневра, необходимостью соответствующего регулирования, балансом нефти и нефтепродуктов, между их экспортом и внутренним потреблением. И существует другая проблема – это повышение акцизов. Повышение акцизов – решение финансового блока правительства о повышении цен на топливо, потому что акциз взимается с потребителя», – сказал Леонтьев, слова которого цитирует «Прайм».

Представитель «Роснефти» подчеркнул, что эти две проблемы не нужно смешивать и путать. «Было бы крайне странно наблюдать, как правительство, принявшее решение о повышении цен, борется с решением правительства о повышении цен», – констатировал пресс-секретарь «Роснефти», контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Согласно принятому кабинетом министров решению, акцизы на бензин в РФ с 1 января 2019 года вырастут на 4,1 тысячи рублей – до 12,314 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо – на 2,876 тысячи рублей – до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Стоит отметить, что сегодня в Кремле отреагировали на продолжающийся рост цен на бензин в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль следит за ситуацией, и добавил, что данным вопросом «очень активно» занимается правительство.

По его словам, вопрос о росте цен на автомобильное топливо нужно адресовать кабинету министров, и <…> в данном случае именно правительство сейчас этим занимается.

Ранее стало известно, что представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пожаловались на потери в размере 150 млрд рублей из-за заморозки цен на бензин с 1 июня и заявили, что стоимость топлива в рознице должна быть выше на 4-5 рублей, чем сейчас. Они предложили поднять с 2019 года розничные цены на бензин на 4-5 рублей, передает РБК со ссылкой на источники. Впрочем, как заверил один из источников, цены поднимать по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» всё же не будут.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом глава правительства пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто.

Как известно, цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских производителей выросли еще на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%. Подорожание бензина отмечается в 18 региона РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9 в Нижегородской области.

По данным статистики, за прошлый год цены на бензин у производителей выросли на 14,4% – потребительские цены при этом увеличились на 7,3%.

За прошлую рабочую неделю цены на бензин на АЗС России в среднем поднялись на величину от 4 до 13 копеек, тогда как дизтопливо взлетело в цене на заправках на 17 копеек, следует из данных информационно-аналитического центра «Кортес». Так, с 22 по 26 октября розничная цена на бензин марки Аи-80 в среднем выросла на 13 копеек, до 39,43 рубля за литр, на АИ-92 – на 4 копейки, до 41,68 рубля за литр, на АИ-95 – на 5 копеек, до 44,75 рубля за литр. Средние цены на летнее дизтопливо в рознице поднялись на 17 копеек, до 45,30 рубля за литр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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