На бирже пропало топливо «Роснефти». Власти проверяют сообщения о нехватке бензина

«Роснефть» сегодня неожиданно прекратила продажу бензина и зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарной бирже (СПбМТСБ). Этот факт стал сюрпризом для участников топливного рынка, поскольку сделки этой компании, которая являются крупнейшим поставщиком топлива на отечественный рынок, ориентиром для всех, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванных участников торгов на бирже.

Согласно сложившейся практике, «Роснефть» выставляла топливо на торги на СПбМТСБ в числе первых. По данным с сайта биржи, на станциях, с которых «Роснефть» отгружает топливо, проданное на бирже, партий товара 15 ноября не предлагалось. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов в комментарии «Ведомостям» подтвердил, что «Роснефть» сегодня не отгружала топливо через биржу, в связи с чем «спрос на бирже в разы превосходит предложение».

Собеседники агентства говорят, что отсутствие бензинов и дизтоплива «Роснефти» на бирже – это «прецедент, какого еще не было за время работы биржи». Отмечается, что «Роснефть» является ключевым продавцом на бирже, на ее долю приходится почти 40% объема предложения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в свою очередь утверждает, что компания не перестала поставлять топливо на биржу. По его словам, «Роснефть» выполняет обязательства, поставляя 10% производимого топлива на биржу, однако компания не обязана поставлять все 10% от производства в день. «И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», – добавил он (цитата по РБК). «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», – отметил Леонтьев.

Стоит отметить, что накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин обрушился с критикой на независимые АЗС, деятельность которых, по его мнению, приводит к росту цен на заправках. Нефтетрейдеры ранее жаловались на то, что политика правительства по заморозке цен в сочетании с торговыми практиками нефтяных компаний ставит независимые АЗС на грань выживания.

Сегодня же стало известно о том, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам проверить информацию СМИ о локальном дефиците топлива на ряде независимых АЗС в регионах. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

Ранее представители независимых АЗС ряда регионов Восточной Сибири сообщили о дефиците некоторых видов автомобильного топлива. Он спровоцирован переходом нефтяников на полную предоплату, отменой системы скидок и перераспределением свободного топлива на собственные заправки, пишет «Коммерсантъ». Изменить торговую политику с целью сократить убытки нефтепроизводителей вынудило обязательство перед правительством заморозить цены на топливо с 1 ноября, отметили источники издания на рынке и в кабмине.

По данным газеты, в Восточной Сибири, где исторически значительна доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. Так, в Иркутске, Чите, Красноярске и на Алтае заявки независимых автозаправок на топливо выполнялись на прошлой неделе лишь на 5-10%.

По словам президента красноярского краевого Союза владельцев АЗС Евгения Решетникова, на ряде АЗС в Красноярске прекращена продажа некоторых видов топлива из-за его отсутствия. Он утверждает, что это связано с прекращением поставок топлива в регион компанией «Газпромнефть», которая обеспечивала в регионе до трети рынка мелкооптовых поставок. Перебои с топливом наблюдается всю последнюю неделю, рассказал Решетниковн. Наиболее серьезно сокращен отпуск дизеля, добавил Решетников. «По двое суток водители ночуют в бензовозах, чтобы залить топливо. Самая проблемная позиция – дизтопливо, его отпуск существенно сокращен»,– отметил он. Решетников считает, что «сегодня политика компании «Газпромнефть» – обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка».

Гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов в свою очередь отметил, что «Газпромнефть» по-прежнему заявляет о готовности к продаже топлива, «но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок».

Между тем в «Газпромнефти» отрицают сокращение объемов поставок в Красноярский край и заявляют о «равном доступе» к ресурсам для всех участников рынка.

По мнению отрослевых источников «Ъ», избежать полноценного кризиса в такой ситуации можно лишь за счет зимнего падения спроса на топливо и низких цен на нефть. Они убеждены, что падение цен на нефть за последний месяц более чем на 20%, до $67 за баррель, должно привести к снижению цен на топливо на бирже. «При такой цене мы проскочим, к тому же спрос зимой ниже», – уверен собеседник газеты в кабмине РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.18

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