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Понедельник, 19 ноября 2018, 11:41 мск

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Угроза дефицита бензина в Крыму может вернуть «Роснефть» на биржу

«Роснефть» может вернуться к продаже моторного топлива на бирже уже сегодня. Один из главных аргументов – возможный дефицит бензина и дизтоплива в Крыму, который из-за санкций вынужден покупать топливо по биржевым договорам. Тем временем, в «Роснефти» заявили, что никакого принципиального решения об уходе с биржи не было.

«Роснефть» неожиданно прекратила продажу бензина и зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарной бирже (СПбМТСБ) 15 ноября. Этот факт стал сюрпризом для участников топливного рынка, поскольку сделки этой компании, которая является крупнейшим поставщиком топлива на отечественный рынок, служат ориентиром для всех.

В результате рост цен по итогам торгов 16 ноября составил 1,5-3%. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве, действия «Роснефти», предпринятые после соглашения от 1 ноября о заморозке стоимости топлива в мелком опте, были охарактеризованы как «демарш».

Глава Крыма Сергей Аксенов в письме к курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку напомнил, что полуостров, находящийся под санкциями, может остаться без бензина уже через месяц, а также предложил рассмотреть возможность заключения внебиржевых контрактов на топливо. «Поскольку вертикально интегрированных структур у нас нет, мы об этом просим»,– сообщила изданию глава пресс-службы главы Крыма Екатерина Немчинова.

В свою очередь в «Роснефти» заявили, что «не было никакого принципиального решения об уходе с биржи». «У компании нет обязательств по ежедневной продаже топлива на бирже»,– уточнил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Он добавил, что «Роснефть» «не собирается поддерживать маржу трейдеров, работающих на бирже, в ситуации, когда мы сами несем издержки и как минимум недополучаем прибыль при продаже топлива».

По словам экспертов на топливном рынке, трейдеры смогут закупать бензин и дизель для Крыма и с НПЗ других компаний, помимо «Роснефти». Однако более дорогая логистика неизменно приведет к росту цен для потребителя, что подстегнет стоимость и других товаров на полуострове.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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