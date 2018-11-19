Посредством любых механизмов: Минэнерго обещает не допустить исчезновения бензина в Крыму

В Москве заверили, что ситуация с поставками автомобильного топлива на Крымский полуостров находится под особым контролем правительства РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил Глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы следим, чтобы Крым своевременно обеспечивался нефтепродуктами. А механизм обеспечения, как это будет, это уже не суть важно», – цитирует Новака РБК.

Новак уверяет, что ситуация с автомобильным топливом стабилизировалась в сравнении с октябрём, а нефтяные компании увеличили отпуск продукции после договорённостей с правительством, что позволило снизить розничные цены. Министр добавил, что Минэнерго вместе с ФАС удалось снизить долю суррогата на автозаправках и увеличить поставки дизтоплива в регионы на 10%.

Как сообщал «Новый День», отказ «Роснефти» продавать автомобильное топливо на бирже вызвал заметный рост цен на торгах. Крупнейшая нефтяная компания России, на долю которой приходится до 40% объема биржевого предложения, два дня подряд не выставляла на торги бензин и дизтопливо.

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарной бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 16 ноября, на фоне отсутствия предложения «Роснефти» выросла на 2,16% – до 49604 рубля за тонну, 95-й бензин подорожал на 1,53%, до 52465 рублей за тонну, зимнее дизтопливо – на 2,58%, до 56082 рубля за тонну.

Сегодня, после экстренного обращения крымских властей в Москву, стало известно, что «Роснефть» может вернуться к продаже моторного топлива на бирже. Один из главных аргументов – возможный дефицит бензина и дизтоплива в Крыму, который из-за санкций вынужден покупать топливо по биржевым договорам. Тем временем, в «Роснефти» заявили, что никакого принципиального решения об уходе с биржи не было.

Возможный дефицит топлива – не единственная проблема крымских автомобилистов: на протяжении нескольких лет они вынуждены заправляться самым дорогим и некачественным бензином в стране.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.11.18

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