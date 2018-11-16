Цены на бензин пошли вверх из-за действий «Роснефти»

Отказ «Роснефти» продавать автомобильное топливо на бирже вызвал заметный рост цен на торгах. Крупнейшая нефтяная компания России, на долю которой приходится до 40% объема биржевого предложения, второй день подряд не выставляет на торги бензины и дизтопливо. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на участников торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарной бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 16 ноября, на фоне отсутствия предложения «Роснефти» выросла на 2,16% – до 49604 рубля за тонну, 95-й бензин подорожал на 1,53%, до 52465 рублей за тонну, зимнее дизтопливо – на 2,58%, до 56082 рубля за тонну.

По данным на 14:00 мск (торги завершаются в 13:45 мск), спрос в секции нефтепродуктов превысил предложение в 6 раз: были поданы заявки на 70 тыс. тонн, тогда как у продавцов было только 11 тысяч тонн, передает ТАСС. При этом объем торгов увеличился в натуральном выражении на 5% – до 72,8 тыс. тонн, в денежном – на 9,6% – до 3,4 млрд рублей. Данный показатель вырос за счет большего предложения «Лукойла» и «Газпромнефти», но, по словам трейдеров, это не перекрыло выпавшие объемы «Роснефти».

Источник «Интерфакса» рассказал, что «самый востребованный Аи-92 в какой-то момент подскочил на 1 тыс. рублей за тонну», но к завершению торгов ситуация по бензинам немного улучшилась, благодаря увеличению предложения других компаний.

Между тем ситуация с зимним дизтопливом обстоит намного хуже, поскольку, по словам другого источника агентства, другие нефтекомпании не увеличили объемы продаж дизельного топлива. Он затруднился спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, потому что, по его словам, «только биржа по-прежнему остается единственным каналом, где можно купить зимнее дизтопливо».

Стоит отметить, что биржа является основным источником предложения для независимых АЗС, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании. При этом через биржу топливом снабжаются не только сети АЗС, но и многие градообразующие предприятия, указывают участники торгов. «Поэтому сейчас очень серьезная ситуация, на рынке паника происходит», – полагает один из них. «На востоке других заводов, кроме «Роснефти», нет, только Омский завод «Газпром нефти». Отгрузка товара займет не менее месяца, если сейчас купить, то он будет отгружен только в январе. А сейчас зима, температуры низкие», – заметил трейдер (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался уточнить, когда компания может возобновить свое участие в торгах и обвинил трейдеров в том, что они делают биржевую торговлю непрозрачной. «То, что мы видим сейчас, биржей не является. Это симуляция. Мы не собираемся обслуживать интересы посреднических структур, перекупающих топливо на бирже», – приводит его слова «Интерфакс». В беседе с Business FM Леонтьев был более резок: «Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то?». «Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», – добавил Леонтьев.

Как напоминает РБК, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизтоплива. Причем, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца, следует из постановления кабмина РФ №1035 от 11 октября 2012 года.

Стоит отметить, что перед тем, как «Роснефть» внезапно прекратила продажу топлива на бирже, ее глава Игорь Сечин обрушился с критикой на независимые АЗС, деятельность которых, по его мнению, приводит к росту цен на заправках. В комментарии «Коммерсант FM» Сечин заявил, что «сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний», которые, хотя и контролируют лишь треть топливного рынка страны, «формируют ценообразование» в регионах. Ситуацию он объясняет «одним словом» – «это коррупция».

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам проверить информацию СМИ о локальном дефиците топлива на ряде независимых АЗС в регионах.

Ранее представители независимых АЗС ряда регионов Восточной Сибири сообщили о дефиците некоторых видов автомобильного топлива. Он спровоцирован переходом нефтяников на полную предоплату, отменой системы скидок и перераспределением свободного топлива на собственные заправки, сообщал «Коммерсантъ». Изменить торговую политику с целью сократить убытки нефтепроизводителей вынудило обязательство перед правительством заморозить цены на топливо с 1 ноября, отметили источники издания на рынке и в кабмине.

Издание отмечало, что в Восточной Сибири, где исторически значительна доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. Так, в Иркутске, Чите, Красноярске и на Алтае заявки независимых автозаправок на топливо выполнялись на прошлой неделе лишь на 5-10%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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