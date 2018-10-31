Бензиновый кризис: цены могут подскочить в 2,5 раза за день

Россия в ближайшее время может столкнуться с новым бензиновым кризисом, при котором цены за день могут подскочить в 2-2,5 раза. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев на пресс-конференции в Москве. По его оценке, попытки правительства РФ «договориться» с представителями нефтяных компаний о сдерживании стоимости топлива выглядят «совершенно нелепо».

Танкаев выразил уверенность, что поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о консультациях с нефтяниками о заморозке внутренних цен на нефтепродукты, а также запретительных экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты, если нефтекомпании не пойдут на «сделку» – бесполезны.

«Договариваться с руководителями нефтяных компаний о том, чтобы зафиксировать цены на бензин, в той ситуации, когда в стране рыночная экономика, абсолютно бессмысленно. Эти переговоры выглядят совершенно нелепо, и понять, почему и зачем они ведутся, мне не хватает воображения», – заявил он.

Танкаев пояснил, что бизнес просто не сможет долго работать в убыток. «Сейчас на внутреннем рынке это минус 2 рубля с литра бензина, экспортная цена в целом выше на 11 рублей за литр. Если взять это, то в среднем получится по 9 рублей за литр», – отметил он.

Как считает Танкаев, проблемы на топливном рынке связаны, в том числе, с девальвацией рубля. «После того, как у нас резко – более чем в два раза – упал курс национальной валюты, мы получили ситуацию, когда у нас бензин оказался самым дешевым в Европе. Весь импорт прекратился. Остался только источник внутри страны – это уже ухудшило ситуацию с ценами, потому что пришлось возить бензин на более дальние расстояния», – сказал он.

По его словам, в результате в стране резко упало потребление автомобильного топлива, которое сейчас на душу населения в 4 раза меньше, чем в Канаде. «Уже сейчас видно, что поездки из региона в регион почти прекратились. Ассортимент в маленьких магазинах в небольших населённых пунктах очень сильно ухудшился, так как возить маленькие объемы товаров далеко стало невыгодно. Это создает рост социальной напряжённости в стране», – подчеркнул он.

Как полагает эксперт, дальнейшее повышение цен может привести к еще большему снижению потребления нефтепродуктов. «Это будет означать понижение уровня жизни в целом и значительное сокращение малых и средних предприятий. Вот то, что мы получаем в результате роста цен. Знает об этом правительство? Безусловно. Что оно делает в сложившейся ситуации? Оно с 1 января повышает сразу три налога», – констатировал Танкаев.

Он также напомнил, что в России на 2% повышается НДС, что прибавляет плюс 50 копеек к цене на бензин, увеличение НДПИ – на 5%, это плюс 1 рубль к цене, и повышение акциза – плюс 5 рублей 50 копеек. То есть, в целом действия правительства одномоментно увеличивают цену на бензин на 7 рублей.

«Они (правительство) предлагают это все скомпенсировать с помощью возвратного акциза. Сама по себе такая система бюджетных отношений с населением и промышленности достойна номинации на Шнобелевскую премию по экономике. Но пусть, тогда это может быть компенсировано максимум на 80% от акциза, остальное никак не компенсируется. Что мы получим? Повышение цен на 7-8%», – прогнозирует Танкаев.

В то же время он обратил внимание, что в результате действий правительства РФ страну может ждать бензиновый кризис. «После экономических кризисов у нас всегда наступал бензиновый кризис. Это было в 96 году, 2000 году и 2007-2008 годах. После того, как начинают возникать дефицит, начинают останавливаться заправки независимых компаний, после этого цены на бензин подскакивают в 2-2,5 раза за один день», – отметил Танкаев.

При этом он выразил уверенность, что происходящее на топливном рынке провоцирует еще больший раскол между властью и народом. «Как на это отреагирует население? Вспомните последние выборы и сколько кандидатов от правящей партии получили мандаты...» – сказал Танкаев.

Как известно, цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских производителей выросли еще на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%. Подорожание бензина отмечается в 18 регионах РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9 в Нижегородской области.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.10.18

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