Нефтяники нашли способ скрыто повысить цены на топливо в обход решения о заморозке

Нефтекомпании скрыто повышают цены на топливо по корпоративным картам. Они отменяют скидки для крупных перевозчиков. Те в свою очередь обещают заложить возросшие затраты в стоимость своих услуг, что, по мнению экспертов, обязательно вызовет рост цен на все товары и продукты.

Заморозка розничных цен на топливо по договоренности с правительством действует с июня. Нефтяные компании открыто не нарушают это соглашение, при этом ухудшая ценовые условия для корпоративных клиентов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. В то же время в правительстве признают, что у них нет информации о клиентских программах сетей.

По словам собеседников издания, ранее скидки по корпоративным картам составляли 3-7% в зависимости от объема закупаемого топлива. Теперь же скидки для бизнеса не просто отменяют, но и цена для перевозчиков порой превышает ту, которая указана на стеле АЗС. Поставщики называют наценку «сервисным сбором за топливную карту».

В Российском топливном союзе заявили, что такие действия нефтяников идут вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен. «Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам – это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке», – говорят эксперты.

Грузоперевозчки и ритейлеры уже ощутили на себе ухудшение условий для корпоративных клиентов. Так как затраты на топливо составляют львиную долю себестоимости логистики, перевозчики неизменно повысят стоимость своих услуг. Цены на перевозку продолжат расти и дальше, их подстегнет рост акцизов, числа платных автодорог, повышение тарифов «Платона» с 1 июля 2019 года.

Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара. Таким образом, цены на топливо будут неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на конечной стоимости продуктов.

Перевозчики постепенно отказываются от услуг АЗС, которые отменяют скидки по корпоративным картам. Отдельные производители по-прежнему предоставляют скидки, хоть и небольшие. Однако это общеотраслевая тенденция, и уже сейчас логистические компании не видят возможностей для улучшения ситуации.

‍Москва, Служба информации РИА «Новый День»

‍Москва. Другие новости 07.11.18

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